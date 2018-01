Belen Rodriguez ha pubblicato una foto provocatoria che ha scatenato i fan. Belen Rodriguez, prima di Capodanno, ha postato una nuova foto provocatoria sui social network che ha suscitato un’accesa polemica da parte dei fan. Di che cosa si tratta? Cosa ha scetenato i fan?

Lo scatto provocatorio della showgirl argentina.

Nello scatto pubblicato si vede Belen Rodriguez, con uno sguardo provocante, con una mano si tocca i capelli e nell’altra mano stringe stretta una sigaretta . La foto è stata postata dalla showgirl argentina sul suo profilo Instagram che ha scatenato una reazione accesa dei fan. Non è la prima volta che la showgirl argentina pubblica foto sexy e provocatorie di questo genere. Anche in quelle occasioni, i fan si sono scatenati. Il mondo di internet la riprese affermando che non è corretto e di buon esempio pubblicizzare il fumo.

Le reazioni dei fan e il commento di Andrea Iannone.

Molti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e femminilità e altri che l’hanno duramente attaccata:“Perché stai fumando“, “Non farlo”, “Ti rovini”, “Ti fa male”, “Sei bellissima, non fumare” ricordandole i danni che il fumo potrebbe provocare anche alla sua bellezza. Belen ha subito risposto a chi le ha “consigliato” di smettere di fumare perché “ti rovini”, “ti fa male” e ha commentato: “A me piace e lo faccio“. E tra i tantissimi messaggi ricevuti sotto il suo scatto, spunta quello del fidanzato Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp ha commentato con poche e semplici parole: “Ok, arrivo“. Poche parole che lasciano spazio all’immaginazione.

