Epifania 2018, Il 6 gennaio 2018 tanti gli eventi della Befana a Firenze dedicati ai bambini. Saranno molte le befane che accoglieranno le famiglie in riva all’Arno per uno degli eventi più attesi di questa Epifania 2018, organizzato insieme alla LILT presso la sede della società dei Canottieri sul Lungarno Ferrucci. L’appuntamento è per la mattina del 6 gennaio, dalla ore 10 alle 12. Il gruppo delle Florence Dragon Ladies e molte altre socie della Canottieri vestiranno gli abiti della Befana e si occuperanno della festa organizzando tutte le attività per grandi e piccini, a partire dalla consueta merenda ricca di dolci, pandori, panettoni e vin brulè per gli adulti. Befane con le pagaie animeranno le gite sul fiume a bordo dei Dragon Boat, mentre ad altre spetterà il compito di distribuire le bellissime calze piene di dolci.

La fiera della Befana in Viale Europa.

La Befana dell’Unione Artigiani Italiani quest’anno arriva in Viale Europa a Firenze. Sabato 6 gennaio dalle 8 alle 20 saranno presenti gli ambulanti del Consorzio 5 Terre – Golfo dei Poeti (Liguria) con prodotti di qualità a prezzi convenienti di tutti i generi, mentre la simpatica vecchietta regalerà caramelle e dolci ai bambini presenti. Una fiera per grandi e piccini, organizzata da UAI Firenze – Unione Artigiani Italiani e PMI di Firenze in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Associazione Viale Europa Shopping Center e con il Consorzio degli Ambulanti delle cinque terre – Golfo dei Poeti.

La Befana a teatro e al museo.

Al Teatro Verdi sabato 6 e domenica 7 gennaio andrà in scena “Madagascar”,il musical basato sul celebre film di animazione. I personaggi della DreamWorks saranno i protagonisti di uno spettacolo divertentissimo.

Domenica 7 gennaio appuntamento al Teatrino del Gallo alle ore 16:30 con la rassegna teatro ragazzi “Il pollaio dei Balocchi. Grandi spettacoli per piccoli pomeriggi” tutto dedicato alla Befana. Sul palcoscenico di via San Gallo le compagnie TeatrOsfera Firenze e La Volpe con il Lume propongono uno spettacolo e una caccia al tesoro emozionante per bambini dai 3 ai 10 anni.

Sabato 6 gennaio tutti al Teatro del Borgo in via di San Bartolo A Cintoia per trascorrere una epifania speciale. A partire dalle 16.30 andrà in scena uno spettacolo gratuito per i più piccoli, a cui seguirà una buonissima merenda e un dono.

Domenica 7 gennaio si terrà il primo appuntamento con la Domenica Metropolitana del 2018. Per l’occasione i Musei Civici di Firenze saranno visitabili gratuitamente. Ultimi appuntamenti natalizi presso il Museo Galileo per adulti e bambini a partire dai 7 anni: attività guidate e a laboratori didattici per trascorrere una giornata divertente con la famiglia e gli amici.

Sabato 6 gennaio alle ore 11 appuntamento con “In viaggio con i Re Magi“, dove il racconto dell’operatore farà ripercorrere a grandi e piccini l’affascinante viaggio dei Re guidandoli attraverso l’osservazione di alcune rappresentazioni pittoriche e utilizzando copie di antichi strumenti astronomici.

Alle 15 sarà la volta dell’entusiasmante laboratorio “Gli strumenti di Galileo”, dove si potrà sperimentare l’uso degli strumenti galileiani, come il cannocchiale ed il compasso geometrico e militare, con il prezioso ausilio di fedeli repliche.

Domenica 7 gennaio alle 11 e alle 15 tutti al “Cerca trova”, dove adulti e bambini potranno divertirsi a scoprire particolari e curiosità sui bellissimi strumenti scientifici della collezione museale grazie agli indizi, ai giochi e alle filastrocche proposti dall’operatore.

Sabato 6 gennaio alle 10.30 e 12.00 tutti al Museo di Storia Naturale, dove nelle sezioni di Antropologia (Via del Proconsolo), Paleontologia (Via La Pira) e Zoologia (via Romana) si terranno visite guidate per grandi e piccini. Interventi a sorpresa animeranno le visite dei gruppi e al termine la Befana in persona consegnerà doni a tutti i bambini presenti.

Sabato 6 gennaio alle 15.00 e 16.15 al Museo FirST – Fondazione Scienza e Tecnica Firenze in via Giuseppe Giusti si terrà l’evento “Favole sotto le stelle: Una galassia tutta candita”. Nel periodo delle Feste, anche tra le costellazioni si preparano dolci e torte bellissime, per decorare la Galassia e partecipare al più prestigioso concorso dolciario del cosmo: lo Chef dorato. Chi si aggiudicherà il titolo? Con sorpresa, anche il Buco Nero, insaziabile mangione, darà il suo contributo per la realizzazione di una dolcissima… impresa.

In occasione dell’Epifania 2018 il Museo Stibbert propone “L’officina dei robot”, laboratorio per bambini e adulti per costruire un robot davvero speciale. Appuntamento sabato 6 gennaio (alle 10.30 e 15.30) e domenica 7 (ore 10.30 e 15.30). Il laboratorio è aperto ai bambini di età compresa tra 5 e 10 anni

La Befana fuori porta.

Tanti gli eventi fuori città per una Epifania 2018 pensata per i più piccoli. Due giorni di festa a Lastra a Signa presso lo Spedale Di Sant’Antonio in via Togliatti. All’interno dell’edificio quatrocentesco sabato 6 e domenica 7 gennaio si terrà il Magic Winter Family Day, un evento magico per tutta la famiglia dedicato al celebre Harry Potter. Previsti mercatini, street food, stand tematici e animazione. L’evento è ingresso gratuito e gli orari di apertura sono dalle 12:30 alle 21:00.

Per la prima volta Empoli ospiterà la “Befana dei Vigili del Fuoco”, l’evento che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, a partire dalle 17 in Piazza Farinata degli Uberti. La Befana si calerà dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea, quindi camminerà su uno dei tetti della Propositura, poi con la scala scenderà in Piazza Farinata degli Uberti. A seguire la tradizionale consegna dei dolcetti.

Per la festa delll’Epifania ritrovo anche a Santa Brigida, frazione di Pontassieve. Il 6 gennaio, oltre al Presepe vivente, la Comunità Parrocchiale organizzerà anche la Festa della Befana, con animazioni e sorprese per tutti i bambini. Dalle ore 15.00 i più piccoli potranno divertirsi con D’Artagnan – Il mago delle bolle, con i servizi di truccabimbo oppure facendo un giro a cavallo.

Sempre sabato 6 gennaio torna, come da tradizione, il “Treno della Befana”, un convoglio composto unicamente da vetture storiche trainato da una locomotiva a vapore perfettamente funzionante. Il treno partirà dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Il tragitto sarà Firenze, Pontassieve, San Piero a Sieve, Vaglia e rientro a Firenze.

