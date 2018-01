Festa della Befana ad Urbania. Da ieri pomeriggio la Befana è ufficialmente alla guida delle città di Urbania (Pesaro Urbino), dopo la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Marco Ciccolini. Oggi, 6 gennaio 2018, si svolge la giornata conclusiva della Festa della Befana 2018. La Befana, dopo lungo peregrinare, ha trovato la sua casa ad Urbania. L’antica Casteldurante, cittadina marchigiana ricca di storia e tradizioni, è il luogo ideale per la vecchina. Le colline appena fuori dal paese, tranquillo e genuino, sono per lei un rifugio dove riposare dopo le piacevoli fatiche che la sua festa le procura. Non a caso, il Sindaco, secondo tradizione, inaugura la Festa consegnandole ufficialmente le chiavi della città, e facendone la vera prima cittadina per cinque giorni all’anno. A questa cittadina così illustre e tanto amata, il Comune e la Proloco Casteldurante hanno scelto di dare, dal 2016, una vera e propria casa, ristrutturando uno spazio del palazzo civico, attiguo alla Torre campanaria, per adibirlo a Casa della Befana, aperta tutto l’anno.

Festa della Befana ad Urbania: gli eventi in programma oggi.

Durante la Festa della Befana ad Urbania, ma anche per il resto dell’anno, la nonnina accoglie qui i bambini di tutta Italia, mostrando loro come si prepara il carbone, come si tesse al telaio, oppure raccontando storie di fantasia e facendo loro conoscere il territorio in cui abita, ricco di cultura e di tradizioni, che lei ben conosce. Oltre a questa Casa, durante la Festa della Befana, viene allestito anche il Befana Postal Office, in cui i bambini possono scrivere e spedire le loro letterine alla simpatica vecchietta, magari con i buoni propositi per il nuovo anno oppure fermarsi ad ascoltare le storie nella calda Befana Reception.

Oltre agli spettacoli di marionette, di danza infuocata e di giocoleria, oggi ad Urbania si terrà una la Corsa Goliardica per le vie del centro storico di Urbania “Befana run 4 fun”, con partenza alle ore 10, organizzata dalla polisportiva Nuoto Montefeltro Dilettantistica ed a seguire la Knight race winter edition. Sfilerà la calza più lunga del mondo e si svolgerà la discesa acrobatica della Befana dalla torre del palazzo del Comune.

