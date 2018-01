Guida tv completa di sabato 6 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film I soliti Ignoti – Il Ritorno: Speciale Lotteria Italia. I Soliti Ignoti, lo show condotto da Amadeus, sbarca in prima serata per l’estrazione finale dei biglietti fortunati della Lotteria Italia. Ospiti della serata: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Manuela Arcuri, Vittoria Puccini, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Iva Zanicchi, Pupo, Paolo Fox e il Circo Medrano. La partita sarà giocata da un concorrente del game, che condurrà l’indagine per indovinare le giuste identità e, nel corso della puntata, verranno svelati i cinque biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. I cinque biglietti di prima categoria saranno abbinati a cinque dei personaggi famosi ospiti della serata, che si sfideranno in un gioco e, a seconda di come si classificheranno, determineranno l’ordine dei cinque premi.

Su Rai 2 andrà in onda il film Alice in Wonderland. Si tratta della reinterpretazione della celebre storia di Lewis Carroll. Alice si ritrova a intraprendere un viaggio sorprendente nel mondo fantasioso della sua infanzia, alla ricerca del proprio destino, in compagnia del Bianconiglio, del Cappellaio Matto e di tutti i suoi vecchi amici immaginari. Su Rai 3 alle 21:00 andrà il film Medicus.

Stasera, sabato 6 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il documentario della BBC Planet Heart – Le meraviglie della natura. Stasera conosceremo le specie più bizzarre e particolari che hanno dovuto adattarsi all’estrema variabilità dei climi delle praterie.

Su Canale 5 vedremo lo Speciale Rock Economy. Nel giorno dell’ottantesimo compleanno di Adriano Celentano, Canale 5 propone una serata speciale in cui si potranno rivedere i momenti migliori dello show all’Arena di Verona che il cantante ha tenuto l’8 e il 9 ottobre 2012. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Garfield. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi Il club di Dagger e Omicidi e magia.

