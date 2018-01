Cecilia Rodriguez ha tradito Ignazio Moser? Cecilia e Ignazio, si sono conosciuti e innamorati durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. La loro relazione d’amore ha fatto discutere molto i telespettatori che hanno seguito il reality show condotto da Ilary Blasi, quando Cecilia ha deciso di lasciare in diretta nazionale il suo ex fidanzato Francesco Monte per mettersi con Ignazio Moser. Ignazio Moser, ha pubblicato in una storia di Instagram, un breve video dove si vede Cecilia ballare con un altro ragazzo ed Ignazio dice: “Mi ha tradito”. Cos’è successo?

Ignazio Moser: “Cecilia mi ha tradito”.

Chi è il ragazzo che balla nel video con Cecilia? Nella storia su Instagram, pubblicata, Cecilia e Jeremias ballano insieme e dopo baci e abbracci tra i due fratelli, l’argentina ritorna fra le braccia del suo fidanzato, Ignazio Moser, che non vedeva l’ora di riaverla per sé. Nulla da temere insomma per la coppia: Cecilia e Ignazio semppre più innamorati. Dunque, la frase di Ignazio non è altro che uno scherzo. Il ragazzo che balla con Cecilia nel breve video non è altro che suo fratello, Jeremias Rodriguez, con il quale il ciclista ha instaurato un bellissimo rapporto di amicizia.

Legame di amicizia tra Ignazio e Jeremias Rodriguez

L’amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip, continua e sta diventando sempre più forte. Nell’ultima foto pubblicata da Ignazio Moser, dove ha mostrato i suoi pettorali, con sotto scritto: “Entrato #macho uscito #nacho”, Jeremias Rodriguez ha commentato: “Uguale a me cognato” che ha ricevuto la risposta: “Domani primo allenamento per il padrone”. Moltissimi i commenti delle fan che hanno apprezzato il fisico dell’ex ciclista.

