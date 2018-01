Ultime news su i concorrenti ufficiali che parteciperanno all’Isola dei famosi 2018. Il prossimo 22 gennaio, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, nel ruolo di inviato in Honduras, daranno al via alla nuova edizione del reality show “Isola dei famosi”, in prima serata su Canale 5.

Anticipazioni ufficiali sui concorrenti.

Nelle ultime ore sono stati svelati i nomi dei primi tre concorrenti ufficiali che partiranno per l’Honduras tra qualche giorno. Confermati i nomi delle tre naufraghe: Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Mancini, le quali hanno dichiarato di essere pronte a mettersi in gioco e farsi conoscere senza filtri dal pubblico che le seguirà. In attesa di conferma ufficiale: Francesco Monte, Marco Ferri, Cecilia Capriotti, Chiara Nasti, Elettra Lamborghini ed Eva Henger. Quest’ultimi nomi di concorrenti saranno confermati oppure ci saranno delle sorprese? Fabrizio Bracconeri, non parteciperà al cast dell’Isola dei famosi pochi giorni fa aveva lasciato un post su Twitter: “Posso chiedervi una cortesia? NON mandatemi messaggi privati chiedendomi dell’Isola dei famosi, IO NON FARÒ L’ISOLA e oltre tutto NON SO NULLA SUL CAST VE LO GIURO, non voglio sembrare scortese ma è la verità grazie”.

Novità importanti di questa nuova edizione.

Una delle novità più importanti di questa nuova edizione del reality, è l’arrivo nel cast di un concorrente non famoso, che verrà scelto dal pubblico social, in ‘Saranno Isolani‘ che andrà in onda dall’8 gennaio. Un’altra novita di quest’anno è la presenza di due opinionisti, dopo l’esperienza singola di Vladimir Luxuria dello scorso anno. Secondo le ultime anticipazioni diffuse in queste ore dal settimanale ‘Oggi’, i due nuovi opinionisti della prossima edizione del reality show saranno Daniele Bossari e Mara Venier.

