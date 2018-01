Linea Bianca, le nuove anticipazioni. Oggi sabato 6 gennaio 2018, per festeggiare l’Epifania, “Linea Bianca“, in onda su Rai 1 alle 14, farà tappa a Cortina. Protagonista della puntata, come sempre la montagna, vissuta e raccontata in tutti i suoi aspetti. Una puntata dove si ammireranno i panorami mozzafiato e inimitabili delle Tofane, le piste innevate, il centro storico di Cortina, e poi boschi, malghe e allevamenti sostenibili.

Massimiliano Ossini porterà i telespettatori sulle Tre Cime di Lavaredo in compagnia di un ospite speciale, Mauro Corona. È uno scrittore e alpinista, ha scalato numerose vette italiane ed estere, aprendo oltre 300 vie di scalata nelle Dolomiti d’oltrepiave. È autore di molti libri, alcuni dei quali sono diventati bestseller. Si racconterà la Cortina di ieri, oggi e domani, icona di stile, unicità ed eleganza, da sempre palcoscenico privilegiato per il suo patrimonio paesaggistico, turistico e di immagine. Non mancheranno momenti dedicati allo sport, sarà inaugurata la nuova pista di Cortina per i Mondiali di sci 2021. Incontro con con la Nazionale italiana di sci di fondo e la partecipazione di Gabriella Paruzzi, medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali del 2002. Si parlerà dei prodotti tipici della zona e della gastronomia di montagna, delle coltivazioni caratteristiche del territorio e del rispetto dell’ambiente e della natura. Ci sarà, come sempre, lo spazio dedicato alla scoperta dei borghi più belli, con le storie e le esperienze di chi questi luoghi li vive. Inoltre, un focus particolare e curioso, su dove finiscono gli alberi di Natale conclusa la stagione delle feste?

