Serie A, le partite e le formazioni della ventesima giornata. Ultima manche di gare per le 20 squadre di serie A, impegnate nella prima giornata di ritorno prima della sosta post-festiva (non si gioca nel weekend del 13-14 gennaio). Si comincia oggi alle 18 con Chievo-Udinese, poi alle 20.45 Fiorentina-Inter. Il turno si completa nella serata dell’Epifania, con Cagliari-Juventus.

Serie A, ventesima giornata: tutte le partite del 5 e 6 gennaio 2018.

L’anticipo di venerdì 5 gennaio 2018 vedrà impegnate, alle ore 18 Chievo-Udinese, mentre alle 20.45 sul campo da gioco ci saranno Fiorentina-Inter. Giocheranno sabato 6 gennaio alle ore 12.30 Torino-Bologna. Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, è pronto alla prossima sfida di campionato, contro i granata che si presenteranno all’appuntamento con la novità Mazzarri in panchina, al posto di Mihajlovic: il serbo è stato esonerato dopo il recente derby in Coppa Italia perso contro la Juventus.

Alle ore 15 di sabato 6 gennaio: Benevento-Sampdoria, Genoa-Sassuolo, Napoli-Verona, Spal-Lazio. Giocherà anche Milan-Crotone: dopo aver pareggiato con l’ultima in classifica e perso con la penultima, il Milan non può sottovalutare il Crotone terzultimo. “Per noi oggi nessuna partita è abbordabile, dobbiamo prepararla bene. Stiamo lavorando molto bene, con la consapevolezza che sarà molto dura. Non dobbiamo pensare a bagagli e valigie ma a fare i tre punti”, ha avvertito Rino Gattuso alla vigilia della sfida con i calabresi. Ed infine anche Roma-Atalanta: il tecnico nerazzurro Gasperini alla vigilia della sfida contro i giallorossi ha dichiarato: “Dopo il Napoli in Coppa Italia, dobbiamo calarci subito in questa partita. In campionato avevamo fatto bene, poi la sconfitta col Cagliari ha rallentato la nostra corsa e dobbiamo recuperare”.

Chiude la giornata alle 20.45 Cagliari-Juventus.

