La verità sull’anello che Cecilia Rodriguez porta al dito. L’anello spuntato all’anulare sinistro di Cecilia, ha creato una forte discussione tra i fan della coppia. Molti hanno subito pensato che si trattasse di un regalo di fidanzamento di Ignazio Moser. I due ragazzi, si sono conosciuti e innamorati nella casa più spiata di Italia, “Grande Fratello Vip”. La loro relazione d’amore ha fatto discutere coloro che hanno seguito il reality show, quando Cecilia ha deciso di lasciare in diretta tv il suo ex fidanzato Francesco Monte per iniziare relazione con Ignazio Moser.

Anello di fidanzamento o un regalo di Natale?

A svelare la verità sull’anello è stata la stessa Cecilia, a “Spy” che ha rivelato: “Alt. Vi devo fermare subito l’anello è un regalo bellissimo di mia sorella Belen. Ignazio, invece, mi ha regalato un bracciale tennis di brillanti altrettanto bello, anzi prezioso“. Dunque, niente nozze in vista per ora: “Per ora dunque niente nozze. Anche se ho notato che sono in tantissimi che ci vorrebbero già sposati. Non è detto che un giorno non succederà. Ma non corriamo troppo. Per ora stiamo benissimo così”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, pur essendo molto innamorati, vogliono procedere con calma senza bruciare le tappe. Dopo aver svelato la verità che l’anello che porta al dito, da qualche giorno, è un regalo della sorella Belen, Cecilia Rodriguez, ai microfoni di 361 Magazine, ha spiegato che la prossima tappa sarà la convivenza con Ignazio. Dunque, Ignazio Moser farà il pendolare tra Milano e la sua tenuta di famiglia avendo come base la casa milanese di Cecilia.

