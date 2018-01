Il nuovo amore di Sabrina Ghio dopo l’esperienza di Uomini e Donne ed il rifiuto di Nicolò. Qualche mese fa a Uomini e Donne c’è stata la fatidica puntata della scelta finale di Sabrina, che ha deciso di chiudere il suo percorso in televisione nel dating show di Maria De Filippi rivelando il nome della persona con la quale intendeva passare il resto della sua vita fuori dallo studio. Si trattava del giovane corteggiatore Nicolò Raniolo, che tuttavia ha spiazzato Sabrina ed i telespettatori rispondendo con un No. Dopo quella cocente delusione sembra essere giunto il momento della svolta per Sabrina.

Il nuovo amore di Sabrina Ghio dopo la fine della sua esperienza a Uomini e Donne.

I moltissimi fan della trasmissione di Canale 5 si aspettavano di assistere ad un possibile ritorno di fiamma tra Sabrina e Nicolò fuori dallo studio e quindi al di là delle telecamere. Ma ciò non è avvenuto. Difatti Sabrina Ghio sembra aver deciso di cambiare letteralmente pagina della sua vita: in queste ultime ore è venuta fuori la notizia della sua nuova relazione d’amore.

Sabrina ha trascorso le vacanze natalizie in Messico in compagnia di alcuni amici e anche di colui che sarebbe la sua nuova fiamma. Trattasi di Carlo Negri, con il quale sui social sono apparse delle foto dove lo vediamo avvinghiato a Sabrina durante il periodo della vacanze in Messico.

Gli impegni professionali di Sabrina Ghio dopo Uomini e Donne.

Questo 2018 potrebbe essere caratterizzato anche da un’altra novità importante che riguarda la bella Sabrina Ghio: sarebbe in pole position per prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei famosi che andrà in onda dal 22 gennaio su Canale 5. Al momento il suo nome non è stato ancora ufficializzato sui canali social dell’Isola, ma sembrerebbe proprio che ci sarà anche lei tra le naufraghe di quest’anno.

