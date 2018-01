visita a sorpresa di papa Francesco all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, alla vigilia dell’Epifania. Visita speciale e inaspettata di papa Francesco per i piccoli pazienti del Bambino Gesù di Palidoro. A ognuno ha portato un dono, ha regalato carezze e sorrisi, ha chiesto informazioni sul loro stato di salute. Per i genitori, non sono mancati, abbracci e parole di conforto per donare forza.

Le reazioni alla visita a sorpresa di Papa Fancesco.

Andrea Campana, responsabile medico del reparto di Pediatria multispecialistica di Palidoro, racconta: «è stata una visita molto discreta. È arrivato in punta di piedi, con quel sorriso finora visto sempre da dietro le transenne». Aggiunge: «ha ascoltato e rincuorato i genitori di quelli cronici. E i bimbi con la loro spontaneità hanno fatto il resto». La presidente dell’ospedale Mariella Enoc, commenta riguardo la visita di papa Francesco nella sede: «dove di solito non è mai andato nessuno, era un mio grande desiderio». Continua: «Siamo felici, prosegue, perché questo è un ospedale che merita molto affetto per il servizio che svolge». Aggiunge: «è stata una visita di grande umanità, di tenerezza e dolcezza», in cui il Papa ha avuto modo di verificaro come «il suo ospedale tratti casi che altre strutture non vogliono». Concludendo, Mariella Enoc, dice: «c’è stata grande delicatezza anche da parte delle famiglie. È stata la visita che lui desiderava, riservata e per i bambini». Incontro speciale anche per i bambini, come per Alexandro, la mamma ha raccontato: «Proprio in quel momento mio figlio ha aperto gli occhi ed è stato un risveglio unico, che non dimenticherà mai».

