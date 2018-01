Nel 2018 svelati inuovi aggiornamenti per WhatsApp. I primi aggiornamenti dell’app, Whatsapp, potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Gli update riguarderanno principalmente le funzionalità dei gruppi e delle chat. In questi anni, la famosa App di messaggistica ha introdotto utili e nuove funzionalità: dalla doppia spunta di lettura nei messaggi, alla possibilità di poter cancellare i messaggi inviati alla nuova modalità di registrazione delle note vocali senza tenere premuto costantemente il tasto microfono.

Nuove regole per gli amministratori delle chat di gruppo.

Una della novità in arrivo su Whatsapp, popolare app del gruppo Facebook, riguarda le chat di gruppo. Verrà introdotta la possibilità di poter, cosi come accade su facebook, nominare un amministratore del gruppo, con il compito di gestire le attività di chi fa parte dello stesso. Lo scopo è controllare i movimenti dei membri del gruppo. Tale funzione è molto utile per chi utilizza la chat di gruppo fornita da WhatsApp per lavoro, con la necessità fondamentale di controllale ciò che avviene nella chat. In questo modo, chi vorrà pubblicare un post o un messaggio sotto forma di chat o video dovrà passare attraverso l’autorizzazione dell’amministratore, praticamente come succede già nei gruppi di Facebook, dove sono presenti anche i moderatori che svolgono una funzione di minor rilievo rispetto agli amministratori del gruppo.

Alleanza tra instagram e Whatsapp.

Gli ultimi rumors raccontano di una possibile collaborazione tra Instagram e WhatsApp, ciò è stato riportato da TechCrunch. Alcuni utenti sono stati abilitati nel condividere le storie di Instagram sull’app Whatsapp. L’obiettivo è incrementare il traffico delle dirette live e le istantanee rendendole disponibili sui profili per 24 ore, con la facilità di poterle spostare da un social all’altro senza problemi.

