Oggi, domenica 7 gennaio 2018, andrà in onda su Rai 1 il programma A Sua Immagine, ed il tema centrale della puntata sarà il volontariato: si conosceranno le storie di uomini e donne “normali” che hanno deciso di dedicare la propria vita oltre che alla propria professione, anche agli altri, attraverso il volontariato. In studio, con Lorena Bianchetti, Alganesc Fessaha, vincitore del Premio Volontario del Sud FOCSIV 2017, che vive a Milano facendo la spola con l’Africa: da anni si batte per salvare i profughi ed i rifugiati che dal Corno d’Africa cercano di raggiungere l’Europa, affrontando lunghi ed estenuanti viaggi, spesso bloccati nella Penisola del Sinai, in tutti i casi con enormi rischi e vessazioni.

Ci saranno anche Don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco, che in tutt’Italia dal volontariato e ancora oggi attraverso chi ha abbracciato questa scelta di vita, ha tratto la sua principale forza per aiutare a vivere gli esclusi; e, infine, Federica Balestrieri, volto noto della Rai, già giornalista di Formula 1 che ha deciso di lasciare il lavoro per dedicarsi totalmente al volontariato. Tre storie che raccontano di scelte radicali, di chi ha preferito alla comodità della vita agiata l’occuparsi vite affidate esclusivamente alla provvidenza.

Il collegamento con la Santa Messa e con l’Angelus di Papa Francesco.

Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai 1. La celebrazione eucaristica di questa settimana viene trasmessa dalla Cattedrale di Carpi. La regia della ripresa televisiva è affidata a Simone Chiappetta, mentre il commento è di Simona de Santis. Subito dopo la celebrazione eucaristica si tornerà in studio per continuare a parlare di volontariato, in attesa come ogni domenica del consueto Angelus recitato alle 12.00 da Papa Francesco in Piazza San Pietro.

