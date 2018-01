Domenica Live, le news e le anticipazioni: oggi non va in onda. Ecco quando ritornerà Barbara D'Urso

Domenica Live oggi non va in onda. Vacanze di Natale prolungate per Barbara D’Urso: oggi alle ore 14, infatti, al posto dell’appuntamento domenicale con Domenica Live andrà in onda il film Un principe tutto mio. Alle 16.40, invece, vedremo Domenica Rewind, un riepilogo di Domenica Live in cui vengono riproposte le interviste più belle fatte da Barbara D’Urso ai suoi ospiti nel salotto di Domenica Live. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali: quando rivedremo Barbara D’Urso in tv con Domenica Live?

Le anticipazioni di Domenica Live, le prossime puntate in tv su Canale 5.

Secondo le anticipazioni ufficiali, Domenica Live riprenderà ad essere mandato in onda domenica prossima, 14 gennaio 2017. Saranno tanti i temi e gli argomenti che verranno affrontati. La stessa Barbara ha rivelato, sui social, che, insieme agli autori, sta lavorando per mettere a punto un’edizione 2018 di Domenica Live davvero scoppiettante! Si parlerà dell’Isola dei Famosi, che avrà inizio lunedì 22 gennaio, e si parlerà delle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Barbara D’Urso ospiterà nel suo salotto alcuni dei leader della politica italiana, e tra questi ci saranno Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e qualche esponente del Movimento 5 stelle.

