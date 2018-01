Le ultime news gossip su Elisabetta Canalis. Il 2017 non è stato un anno semplice per Elisabetta Canalis. L’ex velina al settimanale ‘Grazia’ ha spiegato come la morte del padre e quella dell’amatissimo cane Piero le abbiano reso la vita difficile. “È stato difficile perché ho perso mio padre improvvisamente. E anche Piero, il bassotto con cui sono cresciuta”, ha detto. “Mio padre mi ha dato la sicurezza per affrontare il mondo. Lui era un gentiluomo, un medico di grande esperienza, un sardo all’antica, che aveva il pudore dei sentimenti. Non li dimostrava in modo plateale, ma c’era sempre. Per lui cercavo di dare il meglio, non mi ha mai giudicato, nonostante fossi tanto diversa da lui”, ha quindi aggiunto.

Di Piero ha detto al giornalista: “Se vuoi farmi ridere non parliamo di Piero. Lui è stato il vero uomo della mia vita, era geloso di me, avevamo un’intesa speciale. Ho anche ferito i suoi sentimenti qualche volta: si affezionava a certi miei amori e poi, quando la storia finiva, non li vedeva più”. Poi c’è stata anche la morte dell’agente Franchino Tuzio. “È stato il primo a credere in me quando ero una studentessa e servivo ai tavoli di un locale, a Milano. Ricordo che condividevo un appartamento con altri tre studenti, avevo la camera più piccola. Già allora era sicuro che sarei diventata famosa, ci credeva più lui di me. Agli amici che gestivano marchi di moda, diceva: ‘Dalle dei vestiti da indossare, lei diventerà famosa'”, ha raccontato.

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare al timone dell’Isola dei Famosi. La conduttrice ne ha parlato con il settimanale ‘Grazia’, in attesa della prima puntata del reality, che andrà in onda il prossimo lunedì 22 gennaio. “Mi sento a casa, mi rilasso. Salgo sul palco da quando avevo 17 anni ed è il mio habitat naturale. Nei mesi in cui non faccio tv mi manca, perché essere sotto i riflettori mi esalta, asseconda il mio spirito egocentrico”, ha spiegato al magazine. “Se sai condurre un reality, non ti può spaventare più nulla in tv, perché a differenza di altri programmi in cui hai una scaletta, qui non puoi prevedere nulla. Tra uragani naturali e psicologici devi avere un ottimo controllo”, ha aggiunto.

Alessia ha però anche detto che per lei la tv non è tutto e nella sua vita ci sono cose più importanti a cui pensare che il risultato dell’auditel. “Non sono malata di lavoro: sapere che una mia trasmissione è andata bene mi fa piacere, ma sono più importanti un abbraccio prima di andare a scuola, una cena con mio marito o un problema legato ai miei figli. Per esempio un richiamo dal college di Tommaso perché è arrivato in ritardo a lezione”, ha continuato. E proprio Tommaso sembra rappresentare uno degli elementi di preoccupazione più grandi per la Marcuzzi. “Quando è a Roma mi preoccupo se torna a casa tardi, se va in discoteca. Non riesco a dormire: talvolta mi è successo di uscire in pigiama per vedere dove fosse”, ha svelato.

Cristina Chiabotto si prende tutte le responsabilità della fine della sua relazione con l’attore Fabio Fulco, durata circa 12 anni e finita la scorsa estate. Intervistata dal settimanale ‘Oggi’, l’ex Miss Italia ha spiegato che Fulco ha avuto fin troppa pazienza con lei. Quando il giornalista le ha chiesto se Fabio avesse qualche ‘colpa’ rispetto alla fine del loro rapporto, Cristina ha risposto senza esitazione: “Nessuna. Non toccatemelo, è un grande. Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi, quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio. Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto. Dopo litri di lacrime, gli ho detto: ‘Se capirò che sei tu, ti correrò incontro’. Ho passato un’estate da incubo, e pure l’autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui”.

A questo punto il giornalista le chiede come mai piange. “Io soffro i distacchi. Mi sono sentita idealizzata, da Fabio e da chi credeva in noi: c’era troppa pressione. Vorrei che capiste che siamo due belle anime. Che una favola resta una favola anche se non c’è il lieto fine”, ha spiegato. Infine la Chiabotto ha escluso la possibilità di restare amica di Fulco, almeno per il momento. “Dopo una cosa così grande, non si può. Non subito, almeno”, ha concluso.

