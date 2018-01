Grande Fratello Vip 2017: Ignazio Moser si racconta a Domenica in. Ignazio Moser è stato uno degli ospiti di Cristina Parodi a Domenica In. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2017 è stato accolto con la canzone di Gianna Nannini “Bello ed impossibile”ed il bacio della conduttrice, nell’angolo di Adriano Panatta. Dopo aver parlato del ciclismo ed il suo rapporto con il padre, Francesco Moser, Ignazio ha sciolto molti dubbi dei fan circa la sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser svela il segreto dell’anello di Cecilia.

Nonostante ammetta di provare nostalgia per il ciclismo, Ignazio Moser afferma di voler accantonare, almeno per il momento, l’esperienza sportiva per dedicarsi ad altro. Da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, Moser presenzia ad eventi e serate in tutt’Italia e sembra molto attratto dal mondo dello spettacolo. Il giovane afferma che questa è solo una parentesi, che verrà chiusa per ritornare a lavorare nell’azienda di famiglia.

Oltre alla notorietà, il Grande Fratello Vip 2017 gli ha consentito di conoscere Cecilia Rodriguez, che per lui ha lasciato il fidanzato Francesco Monte. Ignazio ha presentato la modella argentina ai suoi genitori, che dopo qualche perplessità iniziale ora hanno un atteggiamento più rilassato sull’argomento. Ignazio ha anche svelato di non aver regalato lui l’anello che Cecilia sfoggia ultimamente e che molti avevano creduto fosse un dono per suggellare il fidanzamento ufficiale. Lui le ha regalato un braccialetto, mentre l’anello è un regalo della sorella Belen. Le nozze tra Cecilia ed Ignazio non avverranno a breve, ha dichiarato l’ex ciclista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA