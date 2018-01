Arisa cambia look e alcuni dei suoi fan vanno all’attacco. Parte dei sostenitori di Arisa è rimasta entusiasta del suo cambio look, ma l’approvazione non è stata unanime. La cantante nei suoi ultimi scatti su Instagram appare con i capelli lunghi, con qualche chilo in meno e con una ritrovata sensualità.

Le critiche dei fan ad Arisa: a chi l’accusa di peccare di superficialità la cantante risponde per le rime.

Alcuni fan, difatti l’hanno criticata duramente su Instagram: “Ma da quando è cambiata così tanto ??!! È un’ altra ragazza che ha perso la battaglia con il suo modo di vedere il suo corpo per colpa di mantenere il punto di vista delle persone ??mi piaceva di più come era prima”, scrive Denise. Pronta la risposta della stessa Arisa: “ciao Denise, ti conforto, non ho perso nessuna battaglia e tu sei libera di non seguirmi più se non ti piace come sono adesso. Però mi sento di dirti che le cose devono cambiare se non ti senti a tuo agio con la tua femminilità. Io volevo i capelli lunghi da quando ero piccina, adesso ho trovato il coraggio… non giudicarmi male. Io sono una ragazza come tutte le altre che vuole l’amore, sentirsi bella, piacere e piacersi. Poi canto.. e la mia voce è sempre uguale, innamorata di voi che l’ascoltate.Un abbraccio, buon anno”.

Ma dopo qualche minuto arriva un altro commento ancora più duro: “Da quando sei diventata superfichissima non sei più tu.ma soprattutto non fai più stories. Sono molto avvilita”. E anche qui Arisa decide di rispondere per le rime: “Non ti avvilire Vassilia, quando ci sarà qualcosa di divertente da condividere le stories torneranno. Adesso sono chiusa in casa a scrivere, non c’è un c…. da ridere?Tempo al tempo”. Insomma Arisa dopo il cambio di look ha anche deciso di mostrare gli artigli.

