La nuova programmazione de Il Segreto e l’arrivederci alle puntate serali. Da domani, lunedì 8 gennaio inizierà una nuova settimana in compagnia della soap spagnola Il Segreto. Tante novità ci saranno durante le prossime puntate dell’amata soap di Canale 5, e queste riguardano sia la programmazione che le trame. Mediaset ha deciso di non mandare in onda, per ora, puntate serali. Da domani, Il Segreto torna su Canale 5 alle ore 16.10, dopo il programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Questa, però, non sarà la programmazione definitiva: a partire dal 22 gennaio inizierà L’Isola dei Famosi, e la puntata pomeridiana de Il Segreto andrà in onda dopo il daytime dell’Isola, a partire dalle 16.20 circa.

Il Segreto, le trame del mese di gennaio 2018.

Cosa vedremo in questo mese di gennaio su Canale 5? Scopriamo alcune anticipazioni de Il Segreto. Beatriz fa irruzione alle nozze di Matias in un ultimo, disperato tentativo di non fargli sposare Marcela. Il ragazzo avrà un po’ d’esitazione perché è Beatriz la donna che ama, ma infine sposerà colei che a breve lo renderà padre. Hernando, intanto, troverà il coraggio di confessare a Camila di averla tradita con la sua migliore amica. A Camila mancherà la terra sotto i piedi, e se ne andrà di casa, chiedendo ospitalità nella locanda di Emilia. Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto, inoltre, rivelano che Mauricio si sposerà, ma la donna con cui si congiungerà in matrimonio non sarà Fe… Dietro a tutto ciò non può, ovviamente, che non esserci Francisca…

© RIPRODUZIONE RISERVATA