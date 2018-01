Isola dei famosi 2018: Francesco Monte tra i concorrenti? Francesco Monte è diventato, suo malgrado, uno dei protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver incoraggiato l’allora fidanzata, Cecilia Rodriguez, a partecipare al reality, si è ritrovato a sorpresa single e “scaricato” per un altro. La rottura con la modella argentina è avvenuta proprio durante una diretta del Grande Fratello vip 2017. Barbara D’Urso, nel corso di Domenica Live, aveva raccolto l’amaro sfogo del giovane.

Francesco Monte prossimo a fare i bagagli per l’Isola dei famosi 2018?

Il Grande Fratello Vip 2017 ha regalato a Francesco Monte una notorietà inaspettata. Da mesi gira per l’Italia partecipando a serate ed eventi. Non sembra ancora arrivato per lui il tempo di un nuovo amore, ma, in compenso, il lavoro va a gonfie vele. Si inseguono le voci che indicano Monte tra concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018.

Per lui sarebbe una sorta di riscatto, dopo quanto accaduto. Ciò anche in considerazione del fatto che la sua ex Cecilia è stata concorrente del reality. Intervistata da Spy sulla probabile partecipazione di Monte all’Isola dei famosi 2018, la Rodriguez ha dichiarato:”Sono contenta per lui. Io ho già fatto il reality e non sarà una passeggiata”. Ed ha aggiunto:”Il resto non mi interessa”. L’argentina ha voluto tagliare corto: la sua relazione con Ignazio Moser va a gonfie vole, tanto che qualcuno parla già di nozze.

