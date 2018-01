Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 7 al 14 gennaio 2018. L’atteso appuntamento del weekend di Rai2, “Mezzogiorno in famiglia”, condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, è pronto ad arricchire di musica e divertimento anche il nuovo anno. Il 6 e il 7 gennaio alle 11 ripartirà la sfida tra i Comuni d’Italia, che vedrà protagoniste le squadre di Castelfranco Piandiscò (Ar) e Auronzo Di Cadore (Bl). Con loro in studio Stefano Masciarelli e Arianna Bergamaschi, mentre dalle piazze principali Elena Ballerini e Claudia Andreatti saranno in collegamento per raccontarne tradizioni e bellezze.

Il Maestro Gianni Mazza e le DJ Jas e Jay daranno vita agli spazi musicali, mentre oggi domenica 7 gennaio 2018 Paolo Fox farà la classifica dell’oroscopo settimanale. Per le prossime puntate, le amministrazioni interessate a partecipare a “Mezzogiorno in famiglia”, possono scrivere a mezzogiornoinfamiglia@rai.it o telefonare al n. 06 3724680. Premio di fine stagione per il comune vincitore sarà anche per questa edizione uno scuolabus giallo fiammante.

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo della classifica dal 24 al 31 dicembre 2017, svelata a Mezzogiorno in Famiglia.

In attesa di scoprire la nuova classifica di oggi, vi facciamo un riepilogo della scorsa settimana. Dodicesimo posto nella classifica della settimana valida dal 24 al 31 dicembre 2017 per il segno zodiacale dell’Ariete, undicesimo per il Sagittario, decimo per l’Acquario, nono per il Cancro, ottavo per il Leone. Alla settima posizione troviamo la Bilancia. In zona alta al sesto posto c’è il segno dei Gemelli, al quinto troviamo i Pesci, mentre al quarto c’è lo Scorpione. In zona podio al terzo posto c’è il Capricorno, al secondo troviamo la Vergine ed in testa alla classifica al primo posto troviamo il segno del Toro! L’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox è a tra poco su Rai2 a Mezzogiorno in Famiglia!

© RIPRODUZIONE RISERVATA