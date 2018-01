Il ritrovato feeling artistico fra Romina Power ed Al Bano fa fantasticare i fan sul loro futuro, ma fa infuriare la compagna di lui, Loredana Lecciso. Oggi Romina Power sarà ospite di Domenica In, forse proprio per difendersi dalle accuse di Loredana Lecciso. Difatti il nuovo appuntamento in questa prima domenica del nuovo anno con il programma targato Rai, Domenica In condotto da Cristina Parodi (con la speranza di cominciare questa seconda parte di stagione con ascolti decisamente più alti) la conduttrice intervisterà la cantante statunitense Romina Power ed ex moglie di Albano Carrisi.

Il riavvicinamento professionale tra Al Bano e Romina Power.

I telespettatori di Rai 1 nel corso della trasmissione del 31 dicembre, L’anno che verrà, hanno potuto apprezzare la coppia sul palco di Maratea in esibizioni con cui hanno salutato il 2018 e dimostrato una certa complicità artistica.

Romina Power e Albano hanno saputo emozionare il folto pubblico presente, emozionandosi a loro volta e ritrovando un affetto e una stima reciproca che da sempre li ha uniti. Questa complicità però non è stata molto apprezzata dalla attuale compagna di Albano, Loredana Lecciso che proprio in questi giorni ha risposto con una stoccata nei confronti della Power. Secondo i giornali di gossip e le numerose indiscrezioni presenti in rete, la Lecciso non solo non avrebbe trascorso il Natale insieme ad Albano, ma non sarebbe stata neanche con lui dietro le quinte del palco di Maratea per il concerto di San Silvestro.

Nei giorni passati Loredana ha pubblicato su Instagram una foto che immediatamente ha fatto discutere in cui la si vede con un’aria corrucciata al fianco di un’amica. Sibilline le sue parole: “Molta gente torna quando non sa dove deve andare” che tutti i fan hanno letto essere rivolte proprio a Romina Power. Anche se Al Bano ha più volte smentito un riavvicinamento che vada oltre quello professionale, affermando che il rapporto con Romina è come quello tra un fratello e un sorella, è chiaro come l’immagine dei due insieme non vada proprio giù a Loredana Lecciso che in questo momento sembra essere in crisi con Al Bano.

