Barbara D’Urso ed i fratelli Rodriguez. Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 di Cecilia e Jeremias Rodriguez, la prassi avrebbe voluto che i fratelli concedessero un’intervista a Barbara D’Urso a Domenica Live, dopo essere passati da Silvia Toffanin a Verissimo. Questa era stata la proceduta seguita da tutti i concorrenti usciti dalla Casa, fino a Jeremias, che non ha accettato l’invito della D’Urso. Il motivo del rifiuto è la solidarietà con la sorella Belen, la quale ritiene che l’atteggiamento che la conduttrice ed i suoi opinionisti hanno nei confronti degli ospiti non sia corretto.

I Rodriguez snobbano i programmi di Barbara D’Urso. Ignazio Moser dà il colpo fatale..

I fratelli Rodriguez hanno rifiutato l’invito a partecipare non solo a Domenica Live, ma anche a Pomeriggio 5, presenziando, invece al Maurizio Costanzo show. Anche Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia, ha deciso di adottare questa linea di comportamento, rifiutando le ospitate nelle trasmissioni della D’Urso ed accettando l’invito di Federica Panicucci a Mattino 5. Belen Rodriguez ha dimostrato di aver apprezzato la maniera in cui è stata condotta l’intervista dalla Panicucci, tanto da complimentarsi su Instagram.

Proprio l’ex ciclista ha compiuto quello che sembra un vero e proprio atto di ostilità, recandosi oggi come ospite a Domenica in su Raiuno, trasmissione in diretta concorrenza con Domenica Live. Come reagirà Barbara D’Urso?

