Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez concorrenti di Temptation Island Vip? Negli scorsi giorni sul web è circolata la notizia che Cecilia e Ignazio potrebbero partecipare alla prima edizione di Temptation Island Vip 2018. Il reality show che mette alla prova i rapporti di coppia, condotto nella sua edizione “nip” da Filippo Bisciglia. Cecilia e Ignazio, da quando hanno iniziato una relazione sentimentale all’interno della casa del Grande Fratello Vip, hanno attirato molto l’attezione su di loro da parte dei media e dei social.

La loro relazione d’amore ha fatto discutere molto i telespettatori che hanno seguito il reality show condotto da Ilary Blasi, quando Cecilia ha deciso di lasciare in diretta nazionale il suo ex fidanzato Francesco Monte per mettersi con Ignazio Moser. Molti fan vorrebbero Cecilia e Ignazio protagonisti della versione “Vip”. Programma verrà mandata in onda dopo quella “Nip”, che avrà come protagonisti dei personaggi del mondo dello spettacolo. Per il momento non si sa nulla di definitivo in merito al programma, molto probabilmente, il reality verrà condotto da Simona Ventura.

Temptation Island Vip: la risposta di Cecilia e Ignazio.

Dopo la smentita di matrimonio da parte di Cecilia Rodriguez, rumors nato da un vistoso anello che Cechu ha sfoggiato a Natale. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sono stati intervistati in merito alla loro possibile partecipazione al reality Temptation Island Vip. Gabriele Parpiglia per “Spy”, settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha intervistato i due giovani innamorati e ha chiesto loro se tra i progetti futuri c’è la possibilità di accontentare i fan e mettere alla prova il loro amore partecipando al noto reality estivo. I due hanno risposto: “No, assolutamente”. Quindi esclusa la partecipazione di Cechu e Nacho per la prima edizione vip di Temptation Island

