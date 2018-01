Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 8 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, lunedì 8 gennaio 2018, per aprire un altra settimana da trascorrere insieme. Oggi Detto Fatto si apre con una novità: la puntata odierna è trasmessa in diretta, in aggiunta alla diretta del giovedì. In questo modo per due giorni a settimana, i telespettatori di Detto Fatto potranno interagire in diretta con Caterina e con i bravissimi tutor della trasmissione. Caterina Balivo ogni giorno propone dei look molto graziosi, ed oggi ha scelto un look total black con maniche composte da una retina trasparente impreziosite da alcuni graziosi pois.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 8 gennaio 2018: decori in cucina, moda sposa, make up.

Detto Fatto per la prima puntata in diretta del 2018 propone una rubrica di decoro in cucina: Beppo Tonon ci insegna a realizzare dei piatti di frutta dove anche l’occhio, oltre che il palato, viene estremamente soddisfatto. La stilista delle spose Alessandra Rinaudo aiuta da lontano (non è in diretta a causa dell’influenza) una bella sposa a scegliere l’abito per il giorno più bello, e propone tre modelli. Il primo abito è un modello romantico a sirena in tulle con gonna scivolata e corpino decorato con dettagli in pizzo macramè effetto nudo. Il secondo abito presenta un sopragonna in chiffon con intagli sui lati. Ad impreziosire il modello è un bolero con fiori in rilievo e dettagli gioiello. Il terzo abito è stile impero con chiffon di seta con cappa in toulle impreziosita da pizzo francese.

La make up artist Barbara del Sarto esegue un bellissimo trucco su Melita Toniolo, la showgirl che da nemmeno un mese ha dato alla luce il piccolo Daniel. Barbara realizza un trucco semplice, adatto alle neomamme che non hanno molto tempo, ma ad effetto. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

