Golden Globe, tutti gli attori premiati. A partire dalle 2 di notte, ora italiana, si è tenuta la cerimonia dei Golden Globe, l’evento attraverso cui la Hollywood Foreign Press Association premia i migliori film, le migliori serie tv ed i migliori attori.

Nicole Kidman ha vinto il Golden Globe Award per il suo ruolo nella serie Big Little Lies, serie che ha vinto il premio. Nicole interpreta un avvocato che ha abbandonato una grandiosa carriera per dedicarsi a tempo pieno al mestiere di mamma a Nord della California. Sam Rockwell ha vinto il Golden Globe Award per aver recitato nel film Tre manifesti a Ebbing, Missouri, in cui ha interpretato un rabbioso agente di polizia. Sterling K. Brown ha vinto il Golden Globe per aver recitato in This is Us, serie dove interpreta un uomo colto da un esaurimento nervoso. Anche Rachel Brosnahan ha ricevuto il Golden Globe per aver recitato in The Marvelous Mrs. Maisel, e lo stesso premio è stato ricevuto da Elisabeth Moss, che ha recitato in The Handmaid’s Tale. Frances McDormand ha vinto il premio per aver recitato in Tre manifesti a Ebbing, Missouri. James Franco ha vinto il premio per aver interpretato la parte di Tommy Wiseau in The Disaster Artist.

Gary Oldman ha vinto il Golden Globe per aver recitato in L’ora più buia. Saoirse Ronan ha vinto il premio per aver recitato in Lady Bird. Allison Janney ha vinto come miglior attrice non protagonista per aver recitato in I, Tonya. Ewan McGregor ha vinto per aver recitato in Fargo. Aziz Ansari ha vinto il Golden Globe Award per aver recitato in Master of None.

Le migliori serie tv ed i migliori film premiati al Golden Globe.

Vediamo, adesso, quali sono le serie premiate. Il premio come miglior serie è andato alla serie The Handmaid’s Tale. Miglior miniserie è Big Little Lies. Per quanto riguarda i film. Il premio come migliore serie comedy va a The Marvelous Mrs. Maisel.

Il Golden Globe come miglior film drammatico va a Tre manifesti a Ebbing, Missouri, film diretto da Martin McDonagh. Miglior commedia è Lady Bird, film che vede l’esordio alla regia di Greta Gerwig. Oltre la Notte ha vinto il Golden Globe come miglior film straniero. Il miglior film d’animazione è vinto da Coco, film che racconta le avventure di un ragazzino messicano che vuole diventare un musicista. Il premio per la migliore sceneggiatura è stata vinta da Martin McDonagh per il film Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Guillermo del Toro ha vinto il Golden Globe Award come miglior regista per The Shape of Water. Oprah Winfrey ha avuto il premio alla carriera ai Golden Globes. Infine, il premio come migliore canzone è stato vinto da This in me.

