Guida tv completa di stasera lunedì 1 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la nuova fiction Rai Romanzo famigliare. La fiction con Vittoria Puccini racconta, col suo tocco delicato, la storia della famiglia Liegi. Emma e Micol Pagnotta vivono a Roma, ma Agostino accetta di essere assegnato all’Accademia Navale di Livorno. Alla notizia Emma si agita e non poco: si tratta, infatti, di un inaspettato ritorno nella città in cui è nata, dove vive suo padre, Gian Pietro Liegi, con il quale non ha più rapporti da quando, incinta di Micol, è fuggita sedici anni prima…

Su Rai 2 andrà in onda il programma Voyager – Ai confini della conoscenza. Roberto Giacobbo prosegue il suo viaggio di racconto e di ricerca. In questa puntata un’intervista esclusiva al premio Nobel per la medicina Eric Kandel, neurologo e neuroscienziato americano, cercherà le risposte ad alcuni interrogativi sulla nostra mente: è possibile che nel prossimo futuro ricorderemo tutto della nostra vita? Potremo migliorare la nostra memoria e combattere le malattie che possono rovinarla? Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma Presadiretta.

Guida tv di stasera lunedì 8 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film Nella morsa del ragno. Su Canale 5 vedremo il film Quo Vado. Checco vive con i suoi genitori ed ha un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa…

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Bastardi senza gloria. Stasera La7 trasmetterà il film Amistad. Siamo nel 1840, ed alcuni prigionieri neri su una nave spagnola chiamata Amistad si ribellano, uccidono il capitano, sequestrano gli schiavisti e poi fanno rotta verso l’Africa. Ma una nave americana li intercetta e comincia un lungo calvario legale…

