Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 gennaio 2018. La soap spagnola Il Segreto torna oggi, lunedì 8 gennaio 2018, per aprire un’altra settimana insieme. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali delle puntatr che vedremo in questa settimana, da oggi 8 gennaio fino a venerdì 12. Il grande giorno delle nozze è arrivato, e Matias e Marcela sono davanti all’altare per giurarsi amore eterno. Durante la cerimonia, Beatriz irrompe in chiesa per un ultimo, disperato tentativo. Matias appare incerto, ma poi sposa Marcela. Beatriz, disperata, corre a casa, dove si fa consolare da Lucia. A casa, Beatriz trova il conforto di tutti, ma non riescea riprendersi.

Francisca cerca moglie per Mauricio: le anticipazioni de Il Segreto di oggi, 8 gennaio 2018.

Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto rivelano che Francisca, una volta scoperta la relazione segreta tra Mauricio e Fe, vuole fare di tutto per allontanare i due, ed inizia a cercare una donna che possa andare in moglie a Mauricio. Lucia, intanto, decide di compiere un gesto inconsulto, ed al suo risveglio la prima persona che cerca è Hernando, con grande stupore e disappunto di Camila. Carmelo, intanto, attira Cristobal con una scusa nella piazza del paese, dove c’è Severo che affronta l’ex intendente davanti a tutti. A questo punto tutti i compaesani si scusano pubblicamente con Carmelo. Cristobal invece è su tutte le furie e medita vendetta…

