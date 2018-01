Isola dei famosi 2018: continua il toto concorrenti. In attesa della puntata del 22 gennaio prossimo quando inizierà ufficialmente la tredicesima edizione dell’Isola dei famosi, continua la caccia ai concorrenti vip che parteciperanno al reality. Gli unici nomi che sono stati ufficializzati sono quelli di Nadia Rinaldi, Bianca Atzei ed Alessia Mancini. Le tre concorrenti hanno dato conferma ufficiale anche sui profili social, rivelando come stanno trascorrendo i giorni che le separano dalla partenza per l’Honduras.

Tra le probabili partecipanti all’Isola dei Famosi 2018 c’è anche Elettra Lamborghini. In realtà la giovane ereditiera ha rivelato in una stories Instagram la sua intenzione di partire a febbraio per la volta di Miami. Questo particolare potrebbe indurre a pensare che la sua partecipazione al programma è esclusa. Ma nulla è ancora certo.

Tonon ed Onestini all’Isola dei Famosi 2018?

Secondo quanto riportato qualche settimana fa da Novella 2000, Luca Onestini e Raffaello Tonon potrebbero partecipare all’Isola dei famosi 2018 come un unico concorrente. I due vip hanno riscosso molto successo al Grande Fratello Vip 2017 e la loro partecipazione in coppia all’Isola dei famosi 2018 dovrebbe garantire il successo della trasmissione.

Sui rispettivi profili social degli interessati non trapela nessuna informazione al riguardo e gli aggiornamenti delle serate in programma si fermano al 6 gennaio. Potrebbe essere un indizio? Ancora un po’ di pazienza e scopriremo qual’è la verità.

