Oroscopo Paolo Fox, le nuove previsioni dei segni. Oggi lunedì 8 gennaio 2018 andrà in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri. In attesa di scoprire le nuove previsioni ed i segni più fortunati di oggi lunedì 8 gennaio 2018, vi facciamo un breve riepilogo delle previsioni dei segni svelate venerdì 5 gennaio 2018 dall’astrologo Paolo Fox a I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dei segni di oggi lunedì 8 gennaio 2018.

Due stelle vengono assegnate oggi lunedì 8 gennaio 2018 al segno zodiacale dell’Ariete, al Leone. Tre stelle vanno oggi al segno del Toro, per il Cancro, per la Bilancia, per i Pesci. Quattro stelle vanno oggi lunedì 8 gennaio 2018 al segno del Sagittario, per l’Acquario. Cinque stelle ai Gemelli, Vergine, Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo delle previsioni di venerdì 5 gennaio 2018.

Paolo Fox ha assegnato oggi venerdì 5 gennaio 2018 al segno dell’Ariete come voto 8, al Toro come voto 9, ai Gemelli va un 7. Il Cancro ottiene per oggi un 7, al Leone va un bel 9, la Vergine ottiene come voto 9, alla Bilancia va un 8,5, lo Scorpione riceve 8, il Sagittario ottiene un 8, al Capricorno viene assegnato 9, all’Acquario 8 e ai Pesci un 7!

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo della classifica dei segni della settimana dal 7 al 14 gennaio 2018.

Vi facciamo anche un riepilogo della classifica svelata ieri da Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia valida per la settimana dal 7 al 14 gennaio 2018. Al primo posto troviamo il segno della Vergine, al secondo troviamo il Capricorno. Terzo posto per lo Scorpione, quarto per i Gemelli e quinto per i Pesci. AL sesto posto c’è l’Acquario. Per quanto riguarda la seconda parte della classifica, al settimo posto troviamo il Sagittario, all’ottavo il Toro. Nono posto per il Leone, decimo per il Cancro, undicesimo per la Bilancia. Al dodicesimo ed ultimo posto c’è l’Ariete. Il nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox è per domani martedì 9 gennaio 2018 alle 12.30 su Rai2 a I Fatti Vostri.

