Stasera, lunedì 8 gennaio 2018, va in onda la prima puntata della nuova fiction Rai Romanzo famigliare. Si tratta di un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con mani in pasta tra petrolio e cantieri navali. Un family drama animato da uno sguardo pieno di verità emotiva, in sei prime serate tv. Con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca e con la partecipazione di Anna Galiena e Giancarlo Giannini arriva la prima serie tv Rai firmata da Francesca Archibugi, la regista di “Mignon è partita”, “Il grande cocomero”, “Questione di cuore”, “Il nome del figlio” e “Gli sdraiati”.

Romanzo famigliare, le anticipazioni di stasera, 8 gennaio 2018: Micol ed Emma tornano a Livorno.

Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della prima puntata della fiction Rai Romanzo famigliare. Emma e Micol Pagnotta vivono a Roma praticamente da sole poiché Agostino, Capitano di corvetta della Marina Militare, è spesso in missione. Le cose cambiano quando Agostino accetta di essere assegnato all’Accademia Navale di Livorno. Alla notizia Emma si agita: si tratta di un inaspettato ritorno nella città in cui è nata e dove vive suo padre, Gian Pietro Liegi, con il quale non ha più rapporti da quando è fuggita incinta di Micol, sedici anni prima. Emma teme che dietro quella decisione ci sia proprio il suo zampino. Anche Micol non l’ha presa bene: non vuole lasciare Roma né Federico, l’insegnante di clarinetto di cui è innamorata. Purtroppo deve. Prima di partire, come reazione al trasferimento coatto, decide di far l’amore per la prima volta con lui. Per tutta la famiglia, le prime settimane a Livorno passano nell’impegno di adattarsi e di ricominciare tutto daccapo. È così soprattutto per Micol che non legge i diversi segnali del corpo che la avvisano che è incinta. Lo scopre per un malore, quando sviene in classe davanti ai suoi nuovi compagni di liceo.

Le anticipazioni di Romanzo famigliare: la gravidanza di Micol.

Al pronto soccorso l’ecografia conferma che Micol è incinta. La ginecologa, non riuscendo a parlare con i genitori, convoca il nonno, il noto cavalier Liegi, che Micol incontra per la prima volta. Turbata, Micol promette di dire lei alla madre cosa è avvenuto ma prima scappa a Roma per parlare con Federico. Una volta arrivata scopre che Federico si è fidanzato con un’altra. In piena crisi torna a Livorno. Va ad una festa sulla spiaggia dove vede la dark ed emotiva Valeria, sua compagna di classe e vicina di casa negli alloggi dell’Accademia navale, e conosce Ivan, un ragazzo sordo, misterioso ed empatico, che frequenta il suo stesso liceo. È lui a salvarla quando casualmente finisce in mare. Nel frattempo Emma sta cercando Micol con l’aiuto del suo primo amore da ragazza, Giorgio, rivisto con gli amici di un tempo. La trova a villa Liegi, dal padre, che Emma rivede dopo sedici anni di silenzio e lontananza. Qui Emma scopre che Micol è incinta ma la gravidanza è oltre il termine legale per un’eventuale interruzione volontaria. Agostino non sa ancora nulla…

