Tagli corti 2018: il pixie cut di tendenza di Violante Placido. L’attrice Violante Placido torna a distanza di oltre un anno e mezzo nello studio di Che tempo che fa, ospite di Fabio Fazio nella prima puntata del nuovo anno. E raccontando del suo passato sfoggia l’haircut trend di fine 2017 e del 2018: il pixie cut.

Violante Placido a Che tempo che fa parla dei suoi prossimi impegni teatrali.

Violante Placido, l’attrice e musicista si prepara al ritorno a teatro con lo spettacolo di Shakespeare e si racconta da Fabio Fazio ospite della trasmissione Che tempo che fa. “A teatro portiamo Sogno di una notte di mezza estate“. Difficile approcciarsi a Shakespeare? “Non molto”, risponde la Placido. “Devo ammettere che è più attuale di quanto si pensi, e portarlo in scena è stato piacevole”. La figlia del regista Michele Placido e dell’attrice Simonetta Stefanelli, dal 9 al 28 gennaio sarà sul palcoscenico del teatro Eliseo in scena con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”, un classico di William Shakespeare adattato da Massimiliano Bruno e Francesco Bellomo e che la vedrà al fianco di attori del calibro di Giorgio Pasotti, Stefano Fresi e Paolo Ruffini.

Nonostante i fortunati natali, Violante è ben distante dall’essere semplicemente una “figlia di”. Oggi è una tra le giovani attrici più affermate del panorama cinematografico e teatrale italiano, oltre che musicista, tanto da essersi guadagnata negli anni la stima e l’affetto del pubblico. Certamente non nega di dover dire grazie a mamma e papà, forse i primi ad averla avvicinata al meraviglioso paradiso dell’arte.

Dal bob al pixie cut: il taglio più all’avanguardia scelto dall’attrice.

L’attrice si presenta di bianco vestita in studio e soprattutto sfoggia un nuovo hairstyle: più che all’avanguardia ha un taglio pixie. Violante Placido in passato ha sfoggiato quel che rimane tutt’oggi uno dei tagli di tendenza, il bob: talvolta sul red carpet in versione liscia o movimentata da dolci onde. Stavolta taglia ulteriormente ed esibisce il taglio cortissimo, il vero protagonista del 2018, il pixie cut più sbarazzino e sfilato del precedente look.

