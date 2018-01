Ritorna Uomini e Donne, dopo la pausa natalizia. Riparte oggi, 8 gennaio, la prima puntata del 2018 di Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi. Il dating show del pomeriggio in onda su Canale 5 dal lunedi al venerdi alle 14,45. Nella pausa delle festività natalizie, molte sono state le anticipazioni diffuse grazie alle registrazioni delle puntate. Oggi, dovrebbe andare in onda il trono classico, a meno di cambi di palinsesto effettuati all’ultimo momento.

Anticipazione della puntata: trono classico.

Sul trono classico attualmente sono presenti, Paolo Crivellin, Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante. A corteggiare Nilufar ci sono Matteo, Giordano, Giacomo e Francesco. Per Sara, invece, Gianluca, Lorenzo ed Emanuele. Nel corso dell’ultima registrazione, era attesa la scelta del tronista, Paolo Crivellin, che però non ha scelto. Le polemiche non sono mancate, secondo alcuni, Paolo sarebbe solo in cerca di visibilità e non in cerca della sua anima gemella. È dovuta intervenire Maria De Filippi ad invogliare il tronista a decidersi, ma lui niente, ha semplicemente dichiarato di voler continuare a conoscere le sue due corteggiatrici che si sono infuriate per il suo comportamento e volevano abbandonare lo show.

Uomini e Donne: anticipazione della nuova puntata del Trono Over.

Protagonisti principali, delle nuove puntate registrate del trono over, sono Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La puntata si aprirà con il video di riassunto dell’ultima puntata andata in onda nel 2017, quindi con la dama torinese che dichiara di voler continuare a conoscere Raffaele nonostante l’interesse per Giorgio. Non mancheranno le critiche dall’opinionista Tina Cipollari e anche da Valentina. Fernando Perrotta, in un’intervista al settimanale “Nuovo”, riferendosi a Gemma e Giorgio, dice: «rovinano l’immagine del programma e distolgono l’attenzione da quello che deve essere il suo intento principale: far trovare l’amore alle persone». L’ex partecipante chiede alla De Filippi: «Cara Maria, non ti sembra che sia arrivato il momento di mandare a casa Giorgio e Gemma?»

