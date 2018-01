Problemi Whatsapp per i clienti dei gestori Wind Tre, Tim e Vodafone.La popolare app, WhatsApp, in questi giorni, si trova nel bel mezzo di una bufera creata da una truffa segnalata da molti utenti. La famosa app che è offre la possibilità di chattare, inviare foto e video con amici e parenti, ma soprattuto utilizzata anche per organizzare tutti gli aspetti lavorativi. Come testimoniano alcuni utenti starebbe circolando un nuovo messaggio truffa. Questo messaggio metterebbe a rischio soprattutto gli utenti dei gestori telefonici Vodafone, TIM e Wind Tre.

Il messaggio truffa diffuso tramite Whatsapp.

Secondo molti utenti TIM, Vodafone e Wind Tre, in questi giorni, hanno ricevuto un messaggio truffa su Whatsapp. Tale messaggio ingannevole circolerebbe mediante le cosidette catene di Sant’Antonio, mezzo di trasmissione usato dagli utenti per far girare le notizie. Queste ultime contengono dei messaggi con dei link che promettono opportunità di ottenere funzioni aggiuntive, ciò costituisce un pericolo per i propri dati personali. In particolare per gli utenti TIM, Vodafone, Wind e Tre.

Il messaggio promette, ad esempio, di potenziare la propria linea, cliccando il link sotto. Ovviamente si tratta di una truffa che promette una ricezione maggiore, e gli utenti un po’ meno esperti del web, potrebbero cadere in questo inganno. Quando si aprirà il link in basso, compare un form, se si compilano gli spazi vuoti con i propri dati personali e numeri di telefono, i malintenzionati che hanno messo su questa truffa vi ruberanno i dati. Ovviamente, non esistono modi e strumenti per ampliare la ricezione, se ricevete tali messaggi si tratta chiaramente di una truffa, per cui diffidate e ignorate tali messaggi.

