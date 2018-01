Le ultime rivelazioni di Alessia Marcuzzi a pochi giorni dall’Isola dei famosi 2018. Alessia Marcuzzi si sta preparando per la conduzione dell’Isola dei Famosi 2018 ed intanto ha rilasciato un’intervista a Grazia per rivelare cosa fa per sfuggire ai paparazzi indiscreti che si appostano addirittura sotto casa. “Ogni tanto mi nascondo nel bagagliaio. Mia si diverte: ‘Mamma, nascondiamoci’. Quando scappo non è perché voglio fare una fuga d’amore, ma per andare al mare in inverno”, ha aggiunto. Nella chiacchierata con il magazine Alessia ha parlato anche del marito Paolo Calabresi Marconi. Di lui ha detto: “È molto più di un uomo con cui invecchiare, è una passione grande, uno che dà sostegno alle mille cose che faccio e si è affezionato ai miei figli”. Con Paolo la Marcuzzi non vede la possibilità di avere figli, dato che ha già una grande famiglia allargata. “Diciamo che il mio ‘pacchetto’ era talmente ingombrante che si è reso conto che bisognava gestire al meglio quello che c’era. Avere due figli da due padri diversi comporta un’organizzazione complicata e volevamo che rimanesse un po’ di tempo anche per noi”, ha spiegato.

Le ultime news gossip su Aida Yespica.

Aida Yespica ha deciso: lascierà in maniera definitiva gli Stati Uniti e tornerà a vivere stabilmente in Italia. La showgirl di origini venezuelane lo ha raccontato al settimanale ‘Chi’. “Sono tornata in Italia per lavorare, anche se stare lontano da mio figlio è stato difficile. Ma l’ho fatto anche per lui, sapendo che era coccolato dall’amore del padre. Ora però è arrivato il momento di iniziare a una nuova vita con Aron, qui”, ha spiegato la concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. “Ma ho contribuito al suo mantenimento. E’ giusto che una madre abbia la possibilità di crearsi una propria indipendenza economica e abbia la soddisfazione di mantenere il proprio figlio al pari del padre”, ha aggiunto. Aron è la persona più importante della vita della Yespica, e viene prima di qualsiasi amore. “Mi è capitato spesso di fallire in amore e di sbagliare, certo. Oggi so che non voglio più farlo. Non ho più paura di stare da sola. Prima di tutto ci siamo io e mio figlio”, ha continuato Aida. Al magazine diretto da Alfonso Signorini ha poi detto di essere rimasta amica del suo ultimo ex, l’imprenditore Geppy Lama. “Siamo rimasti amici, oggi abbiamo un rapporto maturo di chi si è voluto bene. In passato ho imparato sulla mia pelle che fare la guerra e non parlarsi più dopo una storia d’amore è un errore. Se ci sono le basi e se le persone sono mature, il rapporto di amicizia si può salvare. La storia tra di noi è finita”, ha concluso.

Elisabetta Canalis, le ultime news: l’ex velina torna in Italia?

Elisabetta Canalis pensa ad un rientro in Italia in pianta stabile. L’ex velina non vedrebbe di cattivo occhio l’idea di trasferirsi di nuovo nel nostro paese per vivere con la sua famiglia, ma per ora il problema principale è rappresentato dal fatto che il marito Brian Perri, chirurgo ortopedico, non avrebbe le stesse opportunità di guadagno che ha negli Stati Uniti. Al settimanale ‘Grazia’ Eli ha spiegato: “La prima vita l’ho vissuta in Sardegna, la seconda a Milano e la terza a Los Angeles… Sono volata a Los Angeles quando qui non avevo qualcosa di interessante da fare. E mentre stavo per tornare in Italia ho conosciuto Brian e mi sono fermata. Non escludo di rientrare un giorno. Più che altro rimaniano negli Stati Uniti per il lavoro di mio marito, chirurgo ortopetico: in Italia non guadagnerebbe come a Los Angeles”. La Canalis ha poi aggiunto che la sua vita a stelle e strisce è molto diversa da quella nel Bel Paese. “In America nessuno conosce e mi tratta in modo speciale. Mi credi se ti dico che la cosa inizia a piacermi?”, ha detto al giornalista che la intervistava. Recentemente però si è resa conto che le cose per lei sono cambiate anche in Italia. Del recente soggiorno a Milano ha detto: “Era meraviglioso camminare in via Montenapoleone, a Milano, e non venire fermata. Mi fermavano, ma timidamente per chiedermi una foto. Non come una volta che non potevo uscire di casa”

