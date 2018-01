Amici 2018 Ed. 17, le ultime news ed il daytime di oggi, 9 gennaio 2018. Alle 13:50 di oggi, martedì 9 gennaio 2018, è andato in onda su Real Time una nuova puntata del Daytime di Amici 2018. Vediamo cosa è accaduto. I ballerini sono andati alla lezione di Alessandra Celentano. Tra Valentina e la Celentano, il clima non è dei migliori: l’insegnante riprende spesso la sua allieva, che non si fa mancare la pronta risposta. Bryan consiglia a Valentina di non rispondere alla Celentano. Nicolas, intanto, fa delle prove con Veronica Peparini. Qualcosa da migliorare c’è, ma nel complesso l’insegnante è soddisfatta. Anche i cantanti sono chiamati nella sala della danza, ed a seguirli c’è Elena D’Amario.

Il daytime di ieri 8 gennaio 2018.

Riepiloghiamo, adesso, cosa è successo nella puntata di lunedì 8 gennaio. Carlo Di Francesco ha ascoltato Emma, invitandola a spingere più con l’intenzione che con la voce. Alessandra Celentano incontra Orion e Filippo, ripresi più volte. Nicola riceve un inedito scritto da Roberto Casalino, mentre continua la gara di inediti tra Carmen e Biondo. C’è poi l’incontro tra Bill Goodson e Orion e tra Rudy Zerbi e Zic. Veronica Peparini incontra Lauren, Paola Turci dà alcuni consigli a Carmen. Valentina non ricorda i passi della coreografia che le era stata assegnata: la Celentano la raggiunge e le dà dei consigli. Secondo Yaser almeno due professori, ovvero Di Francesco e Zerbi, non lo apprezzano.

Amici 2018 Ed. 17: lo speciale di venerdì 5 gennaio con Elena D’Amario e Luca Valenza.

Rispetto alla programmazione ufficiale Amici 2018 è tornato in anticipo sulla tabella di marcia. Il primo Daytime del 2018 infatti è andato in onda venerdì 5 gennaio con una puntata speciale, mentre lunedì 8 gennaio è andato in onda il consueto appuntamento con la striscia quotidiana delle ore 14:15 su Real Time. Lo speciale andato in onda nel giorno della vigilia dell’Epifania ha avuto una durata di 15 minuti e ha visto protagonisti gli allievi ballerini della scuola e Elena D’Amario, la ballerina professionista che partecipò nel 2010 al talent show condotto da Maria De Filippi. Nella puntata ‘lampo’ andata in onda su Real Time, Elena ha svolto una lezione speciale scatenandosi insieme agli allievi in danze ‘tribali’ in compagnia di musicisti illustri. L’ospite speciale della striscia durata 20 minuti è stato Luca Valenza, noto percussionista. In queste settimane, i ragazzi di Amici sono stati seguiti proprio dalla D’Amario.

Il riassunto della puntata di lunedì 8 gennaio di Amici 2018 Ed. 17.

Nella puntata di lunedì 8 gennaio, i ragazzi torneranno alle consuete lezioni di canto e di ballo, per preparare le importanti sfide che attendono le due squadre, Ferro e Fuoco. Non sarà un ritorno facile per i ragazzi in gara che stanno preparando gli esami per accedere al serale. Poco prima della pausa natalizia, Alessandra Celentano, ha regalato agli allievi del materiale didattico da studiare in vista dell’esame di accesso al serale.

I nomi più gettonati per l’accesso alla finale, soprattutto sui social sono quelli del rapper ‘Biondo‘ e quello di Carmen Ferreri, sempre tra i primissimi nelle classifiche di gradimento. Molto quotati anche i nomi di Einar e Lauren, per i quali, appare scontato l’accesso al serale, anche se i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e nulla può essere dato per scontato. La prossima sfida a squadre è in programma sabato 13 gennaio, mentre il serale è in programma in primavera e prenderà il posto di C’è posta per te, l’altra trasmissione di successo condotta da Maria De Filippi.

