Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sorprendono i fans ancora una volta per la loro ultima decisione!

Cecilia e Ignazio, ultime news. A quelli che li volevano già accasati in procinto di mettere su famiglia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno dato le loro risposte definitive nel programma di Massimo Giletti. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti del programma ‘Non è l’Arena‘ di Massimo Giletti su La7. I due concorrenti dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip 2017‘, oggi fidanzatissimi, hanno raccontato la loro relazione. La sorella di Belen ha anche risposto ad una domanda sul suo ex Francesco Monte, senza però mai fare il suo nome.”Lasciare uno per mettermi con un altro non penso che fosse una strategia bella. Fino a quando non chiudevo una storia non potevo aprirne un’altra. Mi sentivo ‘sporca’ per questo e non stavo bene. Quando l’ho rivisto nella Casa ho capito che era finita. Forse avevamo dei pensieri diversi per affrontare la vita, io sono molto più libera e forse non mi sentivo più così. Non andava così e l’ho capito dentro…”, ha spiegato Chechu, come la chiamano amici e parenti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si raccontano ai fans.

La Rodriguez è poi tornata anche sulla famosissima vicenda dell’armadio. “Il pezzo vero non l’hanno mai mandato, hanno mandato un altro con rumori montati. Io ho una dignità, la gente è cattiva e non ha niente da fare, mia sorella mi ha detto ‘mi rovini la carriera'”, ha aggiunto. Infine Moser ha smorzato i rumor secondo cui i due sarebbero già pronti ad avere un figlio. “C’è tempo, quando arriverà, arriverà“, ha spiegato.

Il post di Cecilia su Instagram.

