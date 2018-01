Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, martedì 9 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, martedì 9 gennaio 2018, con una nuova puntata ricca di tutorial. Dopo la puntata in diretta di ieri, scopriamo quali sono le rubriche della puntata di oggi, e vediamo cosa ha scelto di indossare la bella conduttrice Caterina Balivo. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, 9 gennaio, Caterina ha scelto di indossare un completo composto da una camicia in denim e da una graziosa minigonna a ruota con fantasia a scacchi.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 9 gennaio 2018: cucina, moda sposa, pole dance.

A Detto Fatto Francesco Saccomandi, durante il suo tutorial di cucina, propone una torta molto amata: la torta della foresta nera, un dolce tedesco con base al cioccolato, panna montata e amarene sciroppate. Pinella Passaro ha deciso di donare un abito da sposa a Sara, già protagonista del cambio look di Giovanni Ciacci. Sara ha una bellissima bimba, che farà da damigella, e mamma e figlia appaiono, curate da Pinella, come due stupende sposine. La pole dancer Manuela Badessi mostra alcuni esercizi della pole dance molto utili per tonificare il corpo e allenare i muscoli. Lo chef Ilario Vinciguerra torna a Detto Fatto e propone una rivisitazione di un piatto classico della cucina italiana: la pasta alla Norma. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA