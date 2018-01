Guida tv completa di stasera martedì 9 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la nuova fiction Rai Romanzo famigliare. Agostino ed Emma fanno i conti con la gravidanza della figlia e con i loro problemi di coppia. Emma riprende a frequentare Giorgio, il suo vecchio fidanzato, e Agostino, ovviamente, ne è geloso. La donna, inoltre, accetta la proposta del padre di diventare Presidente della Fondazione Liegi, riavvicinandosi, così, alla sua famiglia. Su Rai 2 andrà in onda il film Stasera tutto è possibile. Su Rai 3, invece, vedremo il programma #Cartabianca.

Guida tv di stasera martedì 9 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Sorvegliato speciale. Frank Leone è un detenuto modello. Poco prima della scadenza della sua condanna viene trasferito ingiustamente in un carcere speciale gestito da un direttore che, per vendicarsi di un detenuto che gli ha rovinato la reputazione con un’evasione, infligge a tutti i reclusi torture fisiche e morali. Su Canale 5 vedremo il film Andiamo a quel paese. Salvo e Valentino, rimasti senza lavoro, abbandonano Palermo per far ritorno a Monteforte, cittadina che pare abitata soltanto da anziani. I due pensano che ad ogni anziano corrisponde una pensione. Così Salvo e Valentino decidono di mettere in piedi un ospizio. Su Italia 1 vedremo L’uomo d’acciaio. La7 propone il programma di Andrea Purgatori Di martedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA