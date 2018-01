Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, una coppia scatenata. Da quando sono usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip 2017 Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono inseparabili. Tranne che per brevissimi periodi, i due stanno trascorrendo ogni momento possibile assieme. I momenti più salienti delle loro giornate sono immortalati sui social. Il primo scatto ufficiale della coppia è stato postato da Moser: lui e Cecilia sotto le lenzuola. Questo è solo la prima di tante immagini che mostrano la passione che li ha travolti.

Matrimonio no, per ora cena in casa Moser.

Ignazio e Cecilia hanno confermato a Massimo Giletti che per il momento non si parla di nozze. Come puntualmente riportato in una stories Istagram di Moser, la coppia si è recata in discoteca e si è lasciata andare ad effusioni pubbliche tra un ballo ed un altro. Le immagini, ora non più visibili, mostrano Cecilia con indosso un top molto scollato ed aderente mentre balla e bacia il suo Ignazio.

Oggi si volta pagina, Cecilia è apparsa mentre distribuisce i piatti nel corso di una cena a casa Moser, come una persona di famiglia. “Abbiamo assunto una cameriera nuova oggi”, afferma, scherzando, Ignazio nel riprendere la sua bella. A tavola c’è Francesco Moser, padre di Ignazio. Queste le facce di una storia iniziata davanti alle telecamere che ore prosegue tra un’ospitata ed un’altra ed i social.

