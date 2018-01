La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, martedì 9 gennaio 2018. Oggi, lunedì 8 gennaio 2018, La Prova del cuoco, trasmissione seguita ogni giorno da tantissimi telespettatori, torna in onda su Rai 1 oggi, martedì 9 gennaio 2018, con tante ricette interessanti e facili da preparare anche a casa. Prima di scoprire le ricette proposte oggi, ricordiamo quelle realizzate durante la puntata di ieri, lunedì 8 gennaio 2018.

La prova del cuoco, le ricette di oggi martedì 9 gennaio 2018: il primo round di gara.

I cuochi che si sfideranno oggi a La prova del cuoco oggi 9 gennaio 2018 sono Ambra Romani per la squadra del Pomodoro Rosso e Cristian Bertol per la squadra del Peperone Verde. Il tema di oggi sono le insalatone invernali. La Romani propone la versione con cavoletti di bruxelles, patate e ravanelli, mentre Bertol propone un’insalata di finocchio con le mele, gli champignon e le arance. Antonella Clerici assegna la vittoria a Bertol, premiando la freschezza del piatto. Intanto, in attesa della sfida finale Persegani prepara una zuppa di vongole californiana, con patate rosse con la buccia, bacon, le vongole, il cipollotto fresco, panna, latte e brodo!

La prova del cuoco, le ricette e il menù di oggi martedì 9 gennaio 2018.

La squadra del Pomodoro Rosso guidata da Ambra Romani preparerà oggi minipie di macinato e zucchine e risotto al gorgonzola con spinaci in agrodolce, mentre la squadra del Peperone Verde guidata Cristian Bertol preparerà dei morbidelli di ricotta su crema di bieta e filetto di san pietro con erba cipollina su una passata di ceci. I Verdi ottengono 7 per la tecnica, 7 per il gusto, e 7 per l’impiattamento. I Rossi ottengono 7 per la tecnica, 7 per il gusto ed 8 impiattamento. Il totale è di 21 per i Rossi e di 22 per i Verdi. Vince La prova del cuoco di oggi martedì 9 gennaio 2018 la squadra del Peperone Verde. Appuntamento a domani mercoledì 10 gennaio 2018 con La prova del cuoco su Rai1 alle 11.50.

La Prova del cuoco, ricordando le ricette della puntata di ieri, lunedì 8 gennaio 2018.

Ricordiamo alcune ricette proposte durante la puntata di ieri, 8 gennaio 2018. La puntata di ieri ha incentrato il suo focus sul tema del recupero del pane, e le ricette sono state proposte da Ivano Ricchebono e da Mauro Improta. Ricchebono ha preparato il cappon magro vegetariano con salsa verde, mentre Improta ha proposto le polpette con cipollotti brasati e mozzarella. Due ricette in cui il pane regna, ed il risultato è davvero eccellente. Il momento del dolce è stato assegnato, ieri, a Natalia Cattellani, che ha proposto una golosa crostata all’olio con biscotto amarena. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA