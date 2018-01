Matrimoni vip: quali in vista nel 2018?

Matrimoni vip 2018: la lista delle coppie che convoleranno a nozze. Il giorno delle nozze si avvicina per Daniele Bossari e Filippa Lagerback, anche se non è stata ancora diffusa la data ufficiale. Daniele ha chiesto a Filippa di sposarlo davanti alle telecamere, in diretta, nel corso dei una puntata del Grande Fratello Vip 2017. La coppia sta insieme da 17 anni ed ha una figlia, Stella, di 14 anni. Bossari ha invitato al matrimonio tutti gli ex concorrenti del reality.

Di sicuro interverranno Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, colleghi di Filippa a “Che tempo che fa”. Daniele e Filippa hanno raccontato ai microfoni di Radio deejay che l’anello consegnatole al momento della proposta è stato pagato da Mediaset. Inoltre sarà Enzo Miccio ad organizzare le nozze. L’idea della coppia è che l’evento sia una grande festa.

Fedez e Chiara Ferragni pronti alle nozze.

Un’altra coppia vicinissima alle nozze è quella formata da Fedez e Chiara Ferragni. I due attendono la nascita del piccolo Leone e nel frattempo postano sui social le immagini delle loro trasferte tra Milano e Los Angeles. Fedez ha chiesto a Chiara di sposarlo, in ginocchio, sul palco dell’Arena di Verona durante un concerto con J-Ax. Il matrimonio avverrà ad agosto in Sicilia, a Noto, per la precisione, come riporta il Giornale di Sicilia.

Nozze vip 2018: matrimoni probabili.

Tra i matrimoni che potrebbero essere celebrati nel 2018 ci sono anche quello tra Claudia Gerini e Andrea Preti, Giulia De Lellis ed Andrea Damante, Rocìo Munoz Morales e Roul Bova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA