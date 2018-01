Uomini e Donne, le ultime news. Sabrina Ghio si è fidanzata? Come avrà reagito Nicolò? Tra le protagoniste più amate Uomini e donne vi è senz’altro l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, Sabrina Ghio.

Scelta finale di Sabrina Ghio a Uomini e Donne.

Sabrina aveva deciso di seguire il suo cuore scegliendo Nicolò Raniolo, il quale però aveva qualche settimana prima della scelta finale aveva detto a Sabrina di avere dei forti dubbi e di non sentirsi pronto a vivere storia d’amore al di fuori dello studio del programma. Così Nicolò Raniolo decise di abbandonare la trasmissione ma Sabrina prima della scelta finale lo fece richiamare per dirgli che si era innamorata di lui. Ma la scelta di Nicolò non cambiò e Sabrina uscì da sola dal programma Uomini e Donne, condotto dalla De Filippi.

Nuovo amore per Sabrina Ghio: come ha reagito Nicolò?

Le ultime indiscrizioni rivelano che ci sono delle news importanti che riguardano la vita sentimentale dell’ex tronista Sabrina Ghio. Nelle ultime ore sono spuntate sul web e sui social delle foto scattate durante la sua vacanza di Natale in Messico. Le foto apparse sul web vedrebbero Sabrina Ghio in compagnia un ragazzo. Si tratta del nuovo fidanzato di Sabrina? Come ha reagito Nicolò guardando queste foto? L’ex corteggiatore, Nicolò Raniolo, ha postato su Instagram una serie di foto tra cui una dove ha aggiunto il commento: “Il Segreto è andare incontro a quello che si cerca”, con la quale lascerebbe intendere di non essere affatto pentito della scelta fatta durante la trasmissione e di aver rifiutato Sabrina Ghio.

