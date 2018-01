Uomini e Donne anticipazione della puntata. Oggi, 9 gennaio 2018, andrà in onda la nuova puntata di Uomini e Donne, alle ore 14:45 su Canale 5. Dovrebbe essere in programma il trono classico. Vediamo insieme l’anticipazione della puntata.

Uomini e Donne: il daytime della puntata 9 gennaio 2018.

Si inizia con il video della lite tra Paolo e Angela. Si vede il tronista che la raggiunge a casa sua e le chiede di tornare. Angela accoglie la proposta e rientra in studio ricevendo le critiche di Marianna e Giorgia. Poi esterna con Marianna, i due sono sulla neve, poi vicino un camino e lui le dice di averla pensata spesso e che forse sta scattando qualcosa. Scatta il bacio. Angela rimane senza parole. Ancora, esterna con Giorgia: una cena elegante, dove si parla di Angela e Marianna. La cena si conclude con un bacio. Il tronista ammette di aver avuto minor contatto fisico ma più intesa. Poi Mario lo accusa di avere baciato tutte.

Si passerà poi a Nicolò: per lui ci sarà Benedetta. Maria De Filippi lancia il video dell’esterna con Virginia. Si vede i due fare shopping, lui che sceglie un abito e le chiede di indossarlo in puntata. Lei entrerà in studio indossando proprio quell’abito. Poi partirà l’esterna con Marta: ci sarà una sorpresa in albergo e poi faranno una passeggiata. Anche per lei il tronista sceglie un arbito, lo stesso di Virginia. In studio le corteggiatrici non riescono a comprendere il senso di questo gesto. Infine, esterna con Benedetta: i due si incontrano in un locale. In studio il tronista ammette che gli piace molto fisicamente.

