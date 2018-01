Amici 2018 Ed. 17: ultime news. Paolo Ciavarro, giovane figlio d’arte è la new entry alla conduzione del daytime del talent più famoso della tv. Affiancherà il veterano Marcello Sacchetta. Ex calciatore, oggi Paolo si sta facendo largo sul piccolo schermo ritagliandosi il suo posto al sole con il benestare di mamma e papà.

Dopo Pechino Express e Forum, il salto alla conduzione del daytime di Amici 2018 Ed. 17!

Dopo aver partecipato al reality “Pechino Express 2 – Obiettivo Bangkok” in coppia con il padre e nel cast del tribunale televisivo “Forum” in qualità di assistente della conduttrice Barbara Palombelli, per Paolo Ciavarro è la volta di una nuova, prestigiosa, avventura televisiva. Sarà il supporter degli allievi del talent show della diciassettesima edizione di Amici, affiancando il veterano Marcello Sacchetta. Paolo prenderà il posto di Stefano De Martino che sbarcherà presto Honduras come inviato all’Isola dei Famosi 13.

L’intervista al settimanale oggi e l’etichetta del “raccomandato”.

Intervistato dal settimanale ‘Oggi’, il 26enne romano, figlio dei due celebri attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ha confessato tutta la sua gioia e la sua emozione nel nuovo ruolo che lo aspetta nella squadra di Amici: “Quando Maria De Filippi mi ha chiamato, dopo avermi visto a Forum, mi tremavano le gambe per la gioia”. E data la notorietà dei suoi genitori il neo conduttore ha confidato anche di non essere mai riuscito a liberarsi dall’etichetta di “raccomandato“: “Mi danno del raccomandato. Mi chiamano sempre così, anche quando andavo a scuola. Se raggiungo un obiettivo, non è mai merito mio, è sempre perché sono ‘figlio di’. Anche su Internet quanti insulti arrivano. Ho la corazza. Dai miei genitori ho imparato l’umiltà.”

