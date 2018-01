Amici 2018 Ed. 17, le ultime news. Dopo la pausa natalizia iniziata il 22 dicembre, ricomincia la scuola per gli allievi di Amici di Maria De Filippi 2018: ecco cosa succede nelle puntate del daytime della settimana dall’8 al 13 gennaio 2018. Assisteremo alle lezioni dei concorrenti che torneranno poi a esibirsi di fronte ai professori nella puntata di sabato 13 gennaio 2018. La situazione nella scuola di Maria De Filippi si fa via, via sempre più tesa perché la commissione di danza – formata da Alessandra Celentano, Garrison, Veronica Peparini e Bill Goodson – e di canto – composta da Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri e Paola Turci – è impegnata nella selezione dei ragazzi che potranno arrivare al serale.

La puntata speciale di Amici 2018 Ed. 17 del 5 gennaio.

A sorpresa, il 5 gennaio 2018 su Real Time è andata in onda una puntata speciale di Amici di Maria de Filippi. La puntata è iniziata con tre bellissime esibizioni del pomeridiano andato in onda il 16 dicembre che, per via della fine del tempo a disposizione per la messa in onda, non erano state trasmesse. Abbiamo così assistito alla performance di Nicolas, insieme ad Andreas Muller e abbiamo anche visto cantare le due new entry nella classe di Amici 17: Emma e Zic. La puntata speciale di Amici è poi andata avanti con una lezione di danza speciale tenuta da Elena D’Amario, ex concorrente di Amici, ora ballerina professionista. La lezione è stata arricchita dalla presenza di una band che ha suonato dal vivo le musiche che sono servite ai ballerini per esibirsi.

Anticipazioni e riassunto delle puntate del Daytime di Amici 2018 Ed. 17.

Ricominciano le sfide tra le squadre di Ferro e Fuoco e, tra le novità che vedremo, ci sarà l’assenza di Stefano De Martino, inviato all’Isola dei Famosi. Al suo posto entra Paolo Ciavarro che, insieme a Marcello Sacchetta condurranno l’appuntamento con il Day-Time di Amici 17.

Nella puntata di lunedì 8 gennaio abbiamo seguito le prove degli allievi ai quali i professori che non hanno risparmiato critiche più o meno pesanti.Carlo di Francesco segue prima Emma e poi Yaser che, ripreso dal professore che non ne percepisce appieno il sentimento facendo confusione, afferma che la canzone gli lascia poca libertà d’interpretazione. Alessandra Celentano, dopo le prove con Orion e Filippo, si presenta a sorpresa nella sala ballo dove Valentina sta cercando di superare le difficoltà che la nuova coreografia a lei assegnata le sta creando.

Per quanto riguarda il canto invece Zerbi è a lezione con Zic, l’ultimo arrivato della scuola di Amici 2018 e Carmen con Paola Turci che la riprende per essere troppo ‘antica’ nelle sue performance canore, invitandola invece a tirar fuori se stessa e la sua forza anche durante le esibizioni. Accanto alle esercitazioni dei vari cantanti e ballerini di Amici coi rispettivi insegnanti continua anche la gara di inediti tra Carmen e Biondo.

Nella puntata di martedì 9 gennaio la lezione dei ballerini con Alessandra Celentano è molto pesante, soprattutto per Valentina (come abbiamo visto anche nella puntata di ieri) tanto che Bryan prova a darle qualche consiglio sia di ballo che di atteggiamento; anche Bill Goodson, pur apprezzandola, ora pretende più impegno da lei. Nicolas è nelle grazie di Veronica Peparini, altrettanto non si può dire di Vittorio che è abbastanza a rischio se non fosse per Garrison che ne apprezza la presenza scenica e il sentimento che mette nelle esibizioni.

Assistiamo ad alcune lezioni di canto. Rudi Zerbi spinge Emma a tirar fuori tutto il suo talento e le sue emozioni; Carlo di Francesco invita Zic a comunicare più con il pubblico attraverso lo sguardo e i gesti, ad aprirsi con chi lo ascolta e Paola Turci fa lo stesso con Nicole.

Come avvenuto già prima della pausa natalizia, i cantanti di Amici 17 sono a lezione con la ballerina professionista Elena d’Amario per lavorare sul loro modo di porsi e muoversi sul palco. Inizialmente timidi e impacciati, via via riescono a tirar fuori il coraggio e ad improvvisare qualche passo di danza di fronte ai compagni di scuola.Viene annunciata una prova comparata tra Orion (squadra Ferro) e Bryan (squadra Fuoco) che dovranno sfidarsi sulle note di ‘L’amore è’ di Enrico Nigiotti. Il finalista di X-Factor 2017 si esibirà live nella puntata speciale in onda sabato 13 gennaio su Canale Cinque.

