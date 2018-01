Anna Tatangelo ha festeggiato il compleanno il 9 gennaio. La cantante, Anna Tatangelo ha compiuto 31 anni. Ha festeggiato il compleanno in famiglia, con una sorpresa arrivata allo scoccare della mezzanotte.

La sorpresa ricevuta allo scaccare della mezzanotte.

Allo scoccare della mezzanotte ha ricevuto una bella sorpresa da parte dei suoi cari, con tanto di torta e candeline. La scena è stata immortalata in un video su Instagram, in cui si intravede il figlio ma non si intravede il compagno Gigi D’Alessio. Per l’occasione, due le torte preparate dai suoi cari con tanto di candeline. Dopo il tradizionale ‘Tanti auguri’ cantato all’unisono, si fa avanti Andrea, il figlio di 7 anni avuto da Gigi D’Alessio che porgendole la torta le dice: “Esprimi un desiderio”. La Tatangelo spegne così le candeline e partono i festeggiamenti. Quel che subito balza all’occhio è l’assenza di Gigi D’Alessio. Il compagno, Gigi D’Alessio, è stato ‘escluso’ anche dal collage di foto della Tatangelo dove ha salutato il 2017 attraverso gli scatti più rappresentativi dei mesi scorsi. Sulla loro situazione sentimentale c’è ancora molto mistero: la scorsa estate si era diffusa la notizia che confermavano la crisi e chiedevano rispetto, qualche mese dopo il cantante partenopeo aveva dichiarato: “La verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo c…te. Le hanno attribuito dieci storie diverse in una settimana, figuriamoci… Anna è una ragazza seria”. In un’altra intervista aveva rivelato che sarebbe stato insieme ad Anna Tatangelo a Natale. “Passerò le feste con Anna, con i figli: ci facciamo il Natale a Roma, torno nella mia Napoli per tre bagni di folla, e riscappo a casa per la fine dell’anno”. I fatti, in realtà, sono apparsi diversamente, hanno festeggiato separati.

