La prima intervista doppia di Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La coppia intervistata da Riders Magazine, nei giorni della loro vacanza a Dubai. A Riders Magazine, Andrea Iannone racconta per la prima volta la sua storia con Belen Rodriguez in un’intervista doppia.

Belen dice: “Ho capito che quando ti innamori di una persona devi accettare chi è e che ruolo ha”. Aggiunge Andrea:“La mia moto è vita, la mia famiglia è vita e lei per me è una cosa veramente bella”. “Andrea mi spiega, e siccome per le gare mi innervosisco tanto al punto che mi devo prendere una pillola per tranquillizzarmi, cerco di informarmi più che posso per sapere a cosa va incontro e capire come mai succedono determinate cose”. Spiega Belen: “Lui ha un equilibrio mentale strano. Se è troppo sereno non va bene, è un adrenalinico dipendente. Se non è sclerato per qualcosa rende di meno”.

Andrea aggiunge: “Io voglio vincere. Ho imparato a essere più paziente, più realista, però quella cosa là ce l’ho sempre. Voglio vincere, è l’unica cosa che conta”. Spiega Belen: “Lui non ha mai mollato, mai. Quando è iniziata la nostra storia, vivevo un periodo complesso e lui ha avuto i c…oni di entrare nella mia vita e sapere quando esserci e quando aspettare. Più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato. Invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì”. Aggiunge Andrea: “Io la vedevo e stavo bene, basta che la vedevo che si faceva una risata io stavo bene”.

