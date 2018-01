Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, mercoledì 10 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 10 gennaio 2018, con una puntata ricca di tutorial. Al timone della trasmissione troviamo, come sempre, la bella e brava Caterina Balivo, che anche oggi ha stupito con un nuovo, originale look. La conduttrice ha scelto di indossare un abito bianco con delle righe laterali sui toni del rosso e del blu scuro.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, mercoledì 10 gennaio 2018: moda, make up, cucina.

A Detto Fatto Fabrizio Crispino torna con un tutorial di moda per creare nuovi abiti senza ago e filo. Crispino oggi ha riprodotto un abito lungo dorato indossato dalla cantante Nina Zilli ed ha inoltre creato un abito ispirato al gusto retrò di Nina sui toni black and white. Il make up artist Alioscia Mussi realizza un trucco nude ma ad effetto su una sua ospite, che solitamente trucca poco gli occhi e valorizza la bocca. A Detto Fatto il momento del dolce è affidato a Davide Comaschi, che propone la ricetta di un dolce ottimo sia per la colazione che per la merenda: la ciambella glassata con arachidi tostate. Morris Marigo a Detto Fatto oggi parla del lilium, una bellissima bulbosa, pianta simbolo di Firenze. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

