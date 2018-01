Festival di Sanremo 2018, anticipazioni e news. E’ iniziato il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2018: manca pochissimo alla conferenza stampa di presentazione ufficiale della kermesse. Il direttore artistico e conduttore di quest’anno, Claudio Baglioni, svelerà quelle che sono le sue scelte per la nuova edizione, in onda dal 6 al 10 febbraio in diretta televisiva dal Teatro Ariston su Raiuno.

Le ultime notizie sulla conduzione del Festival di Sanremo 2018.

Al timone del Festival, come è già noto da un po’, troveremo Claudio Baglioni che in un primo momento aveva smentito la notizia, affermando che non sarebbe stato il conduttore della kermesse canora. Claudio Baglioni sarà presente sul palco nel corso delle cinque serate del Festival di Sanremo e al suo fianco avrà altri importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione italiana: al suo fianco ci sarà Michelle Hunziker, la conduttrice svizzera che già in passato ha condotto il Festival, un mostro sacro della televisione italiana, Pippo Baudo, e l’attore di eco internazionale Pierfrancesco Favino.

I cantanti e gli ospiti del prossimo Festival di Sanremo 2018.

Sono stati già resi noti i nomi dei cantanti Big ufficiali del prossimo Festival di Sanremo: avremo la possibilità di vedere in gara Annalisa, Noemi e poi ancora ci sarà la signora della musica italiana, Ornella Vanoni. Occhi puntati anche sull’inedita coppia composta da Fabrizio Moro ed Ermal Meta che in questo momento sono considerati i veri vincitori del Festival. E poi ancora torneranno gli Elio e le Storie Tese per l’ultima apparizione prima dello scioglimento.

Attesissima la presenza dei The Kolors, Nina Zilli e Lo Stato Sociale.

Massima discrezione sui possibili ospiti di Sanremo 2018. Nessuno ha voluto confermare le indiscrezioni delle ultime settimane che vorrebbero, sul palco dell’Ariston, cantanti italiani e internazionali come Laura Pausini, Liam Gallagher, 30 Seconds to Mars e Milva, per un tributo ad un’icona della musica italiana.

