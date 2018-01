Guida tv completa di stasera mercoledì 10 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione di Alberto Angela Meraviglie. Stasera Angela ci parlerà della Reggia di Caserta, la splendida residenza reale dei Borbone. Su Rai 2 andrà in onda il film Spy. Susan Cooper lavora per la CIA. Quando si perdono le tracce del suo partner Bradley Fine e la carriera dell’agente Rick Ford è compromessa, Susan si offre volontaria per infiltrarsi sotto copertura nel mondo di un commerciante di armi letali, e tentare in questo modo di prevenire un disastro globale. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto.

Stasera, mercoledì 10 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Un’ estate ai Caraibi. Roberto è un bancario single e ipocondriaco. Durante il solito check up trimestrale, una lastra rivela un male incurabile, ed i medici annunciano che a Roberto rimangono solo due mesi di vita. L’uomo decide di vivere alla grande questi ultimi due mesi, così si licenzia e vola ai Caraibi. Su Canale 5 vedremo l’ultima puntata di Sacrificio d’amore. Su Italia 1 andrà in onda Batman V Superman Dawn of justice. La7 trasmetterà il film con Sean Connery Caccia a ottobre rosso. Il capitano Ramius, al comando del sottomarino russo Ottobre Rosso dotato di un’avanzata tecnologia che gli consente di muoversi in assoluto silenzio, diserta e fa rotta verso le coste americane.

